Cumhur ittifakı Beşiktaş adayı Serkan Toper'den iddialı açıklama

Cumhur ittifakı Beşiktaş adayı Avukat Serkan Toper, İnternethaber Yayın Grubu'nu ziyaretinde projelerini anlattı, iddialı açıklamalar yaptı. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını yanıtlayan Toper, ilçe halkının 15 yıldır sahada taş üstüne taş koymamış belediye yönetiminden bunaldığını söyledi.

TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMADILAR

Beşiktaş'ta sahaya inip bizzat anket yaptığını belirten Toper, "Beşiktaşlı ne diyor? 15 yıldır taş üstüne taş konulmadı. Kreşin var mı yok, yurdun var mı yok. Belediye kaldırım yapabiliyor mu yok. Kültür var mı yok sanatın var mı yok. Dolayısıyla kutuplaşmadan aldıkları güçle rehavete kapılmış güç zehirlenmesi yaşamış, hizmet bir yana sürekli yolsuzluklarla kavgalarla gündeme gelen bir Beşiktaş Belediyesi."

400 MİLYON LİRA BORÇ VAR

Bütün günahların aday gösterilmeyen Murat Hazinedaroğlu'na yıkılmaya çalışıldığını belirten Toper, "400 milyon borç var ise hizmet nerede? Beşiktaş'ta sahadaki insanlar söylüyor." dedi.

GERÇEK ATATÜRKÇÜ SEÇMEN İLE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

HDP ile anlaşmanın CHP tabanını rahatsız ettiğini savunan Toper, sözlerine şöyle devam etti: "Belediye meclis üyelikleri konusunda pazarlık yapıldığı kulağımıza geliyor. Adayların belirlenmesi sürecinde HDP etkisi olduğu söyleniyor.. Gerçek Atatürkçü seçmen bundan rahatsız. Bu ittifak MHP, AK Parti ve gerçek Atatürkçü seçmen ile birlikte hareket ediyoruz ve inşallah birlikte başaracağız. "