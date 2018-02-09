Cumali Akgül eşi ve çocuklarını bırakıp gitti! Karısı köyünde...

Cumali Akgül Survivor'a alnının teriyle katılan bir isim. Peki Cumali Akgül kimdir eşi ve 4 çocuğunu bırakıp Survivor'a gitti. Aslen Iğdırlı olan Cumali Akgül'ün karısı köyde kaldı... İşte Cumali'nin eşi ve çocukları.

Cumali Akgül eşi ve çocuklarını bırakıp gitti! Karısı köyünde...

Survivor gönüllüler takımı yarışmacıları belli olurken içlerinden Cumali Akgül dikkat çekiyor. Cumali Akgül, Survivor'a alın teriyle katıldı. Survivor kadrosuna girmek için 1600 kilometre yol yürüyen Cumali Akgül, Beyaz Şov'da Acun Ilıcalı'dan Dominik biletini aldı. Peki Survivor 2018 yarışmacısı Cumali Akgül kimdir, işte geride bıraktığı eşi ve çocukları hakkında bilgiler;

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Cumali Akgül eşi ve çocuklarını bırakıp gitti! Karısı köyünde...

CUMALİ AKGÜL NERELİ EŞİ VE ÇOCUKLARI : Cumali Akgül aslen Iğdır'ın Suveren köyünden. Evli olan Cumali Akgül'ün 4 çocuğu bulunuyor. 32 yaşında olan Cumali Akgül, Survivor'a katılmak için eşini ve çocuklarını bırakıp Iğdır'dan yollara düşmüştü.

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Cumali Akgül eşi ve çocuklarını bırakıp gitti! Karısı köyünde...

Cumali Akgün Acun Ilıcalı'dan Survivor biletini almak için 50 gün yollarda taban teperken karısı çocukları ile köyünde bir başına kalmıştı. Facebook ve instagram hesaplarından yolculuğunu kare kare belgeleyen Cumali Akgün, eşi ve çocuklarının görüntülerine ise yer vermiyor.

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Cumali Akgül eşi ve çocuklarını bırakıp gitti! Karısı köyünde...

Survivor'a uğruna 1500 kilometre yol yapan Cumali Akgül, medyada haber olunca dikkat çekmişti. Cumali Akgül daha önce bir çok kez Survivor'a başvurulmuş ancak kabul edilmemişti. Bunun üzerine eşini ve çocuklarını geride bırakıp yollara düşmüştü.

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