Cuma vakti okunacak dilek duaları Peygamberimizin duası

Cuma günü öyle bir vakit vardır ki o saatte okunacak dualar kabul olur. Dileklerin kabul olduğu vakitler de özeldir. Cuma vakti de dilek duası, rızık duaları, şifa ve kısmet dualarının kabul olduğu anlardan biridir. İşte cuma günü okunan dualar.

Cuma vakti okunacak dilek duaları Peygamberimizin duası

Cuma vakti İslam dinindeki 5 kutsal andan biridir. Haliyle Cuma günü okunacak dualar geri çevrilmez ve yaradan dilekleri kabul eder. Peki cuma günü okunacak dualar hangileri, cuma namazı saatlerinde okunan dilek duaları nasıldır? Hz. Muhammed'in hastalara şifa için okuduğu duadan çekilecek olan tesbih ve esmalara kadar bilmeniz gerekenleri hazırladık. İşte cuma günü okunacak dilek, rızık ve şifa duaları;

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Cuma vakti okunacak dilek duaları Peygamberimizin duası

Cuma günü okunacak rızık duası : Cuma namazından sonra okunacak dua : -Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke. Duanın Türkçe anlamı : Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir.

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Cuma vakti okunacak dilek duaları Peygamberimizin duası

Cuma günü okunacak dilek duası : Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.

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Cuma vakti okunacak dilek duaları Peygamberimizin duası

Peygamberimizin Hastalara şifa duası : Hazret-i Âişe’den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi; Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame. Manası : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.”

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