Cuma sureleri Zilzal suresi anlamı ve okunuşu cuma günü okuyan...

Zilzal suresi, adını zelzele olarak da bilinen deprem kelimesinden almıştır. Zilzal suresi, kıyamet günü gerçekleşecek olan o şiddetli sarsıntıdan bahseden, kıyametin kopması ile insanların yeniden diriltilip sorgu ve suale çekileceğini haber veren mukaddes bir suredir. Bu surede insanoğlunun yapacağı en küçük hayırın da şerrin de karşılığını bulacağı açıkça belirtilmiştir. Peki Zilzal suresi nasıl okunur?

Zilzal suresi, Kur'an-ı Kerim'in 99. suresidir. 8 ayetten oluşur.

Zilzal suresi, Medine'de nazil olmuştur. Sure adını birinci ayette geçen fiilin masdarından almıştır. "Deprem" mânasına gelmektedir. Kıyametten hemen önce gelecek olan şiddetli depremden, daha sonra bütün ölülerin kabirlerinden çıkıp hesap vereceklerinden bahseder.

Zilzal suresinin konusu, kıyâmetin kopmasından, insanların yeniden diriltilip sorgu suâle çekilip hesab vermelerinden haber vermektedir. İnsanoğlunun, iyi yada kötü amelinin karşılığını kuşkusuz olarak göreceği dile getirilmektedir.

Kıyamet alametlerinden biri şiddetli bir yer sarsıntısıdır. Sur’un birinci üflenmesinde zelzele olup, yerin içinde bulunan ölüler çıkacak ikinci üflenmede ise ölüler diri olarak çıkacaktır. İşte dünya da yapılan her iyiliğin ve kötülüğün karşılığı o hesap gününde görülecektir.

ZİLZAL SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

İza zülziletil erdu zilzaleha

Ve ahracetilerdu eskaleha

Ve kalel insanü ma leha

Yevmeizin tühaddisü ahbaraha

Bienne rabbeke evha leha

Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm

Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah

ZİLZAL SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,

Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.

O gün yer, bütün haberlerini anlatır.

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.

O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.

Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.

Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.

ZİLZAL SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bir gecede ‘Zelzele‘ suresini okursa, Kuran’ın yarısını okumuş gibi olur.” (1)

Enes bin Malik (Radıyallahu Anh) anlatıyor: “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), ashabından bir adama:-“Ey Falan kimse, evlendin mi?” diye sordu. Adam:

-“Hayır Ey Allah’ın elçisi, evlenmedim evlenme imkanına da sahip değilim” dedi. bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“Senin ezberinde İhlas suresi yok mu?” buyurdu. Adam:

-“Evet var!” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“O, Kuran’ın üçte biridir.” buyurdu. Sonra Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“Ezberinde Nasr suresi yok mu?” buyurdu. Adam:

-“Var” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“O da Kuran’ın dörtte biridir.” buyurdu. Daha sonra Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

–“Ezberinde Kafirun suresi var mı?” buyurdu. Adam da:

-“Evet” deyince Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“Kuran’ın

dörtte biridir.” buyurdu. Sonra Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“Ezberinde Zilzal suresi yok mu?” buyurdu. Adam:

-“Evet, var!” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’de:

-“O da Kuran’ın dörtte biridir; (öyleyse sen zengin sayılırsın, hemen) evlen, evlen!” buyurdu.” (2)

Abdullah bin Amr bin el-Âs (Radıyallahü Anhüme) şöyle dedi: “Bir adam Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem’e gelip:-“Ey Allah’ın Resulü! Bana Kuran’dan birşey öğret” dedi.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“Başında ‘Elif Lâm Râ’ ile başlayan (Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim ve Hicr surelerinden) üç sureyi oku!” buyurdu. Adam:

-“Yaşım ilerledi, hafızam durgunlaştı, dilimn ağırlaştı, bunlar bana ağır gelir” dedi. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):

-“ ‘Hâ mîm’ ile başlayan (Mümin, Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan, Casiye, Ahkaf surelerinden) üç sure oku!” buyurdu. Adam aynı mazeretleri ile sürdü. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

-“Allah’ı tesbih (sübhânallah) ile başlayan (İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabün ve A’la surelerinden) üç sureyi oku!” Adam yine aynı mazeretleri ileri sürdü ve ardından:

-“Ey Allah’ın Resulü! Bana içinde bütün manaları toplayan tek bir sure öğretiniz” deyince Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Zilzal suresini sonuna kadar okuttu. Bunu müteakiben Adam:

-“Seni

hak ile gönderen Allah’a yemin ederim ki, ebediyen buna bir şey ilave etmeyeceğim” dedi. Sonra arkasını dönüp gitti. Buna karşılık Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) iki defa:

-“Bu dediğini yaparsa adamcağız kurtuldu” buyurdu.”(3)

Bir rivayete göre;

Düşmanların şerrinden korunmak ve onlara galip gelmek için 41 kere okunur.

Bir kimse çok çok Zilzal suresini namaz içersinde okumayı adet haline getirirse, Allah’u Teala o kimseye dünya servetini ihsan edeceği gibi korktuklarından da emin ve uzak kılar.

40 defa okuyan, düşmanını helak eder.

Bir kimse Cuma gecesi iki rekat namaz kılar ve onda Fatiha ve 15 kere Zilzal suresini okursa, Allah’u Teala onu kabir azabından ve kıyamet sıkıntılarından emin kılar.

ZİLZAL SURESİ NEDEN İNDİRİLDİ?

Kâfirler kıyametten ve hesap gününden çokça soruyorlardı. "Kıyamet günü ne zamandır?" (Kıyame, 75/6), "Doğru söyleyenlerden iseniz, bu vaad ne zamandır?" (Mülk, 67/25) "Bu fetih ne zaman?" (Secde,32/28) Yani bu bize vaad ettiğiniz, Allah'ın kulları arasında hükmedeceği dirilme günü ne zamandır? gibi sorular soruyorlardı. Onun bilgisinin Allah katında olduğu­nu, hesap ve ceza günü olan vakti aktini tayinin mümkün olmadığını bil­sinler diye bu sürede sadece kıyametin alâmetlerini açıklanmıştır. [3]