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Cuma namazı kaç rekat kılınışı ve sırasıyla okunacak duaları

Cuma namazı kaç rekat kılınışı ve sırasıyla okunacak duaları

Cuma namazı erkeklere farz olan 4 rekat olarak haftada bir kez cuma günü cemaatle birlikte kılınan kazası olmayan namazdır. Peki cuma namazı nasıl kılınır kaç rekattır videolu anlatımla haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 11:50 - Güncelleme: 01-02-2019 12:00

Cuma namazının kazası yoktur. Peki erkeklere farz olan cuma namazını kadınlar kılabilir mi? Bu sorunun yanıtı için başvurulan bir hadisde Hz. Muhammed'in cuma namazının kadınlara farz olmadığını söylediği bildiriliyor. Bu mealda kadınlara cuma farz değil ancak dilerlerse kadınlar da cuma namazına gidebilir, kılabilir ve hutbesini dinleyebilir. 

Cuma namazı kaç rekat? 
Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet, 4 rekat Zühri Ahir (Son öğle) ve 2 rekat vaktin son sünneti olmak üzere toplam 16 rekat olarak kılınır. 

Cuma namazı kılınışı: 2 rekatlık cuma namazı farzını kılmaya "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama" denilerek başlanır. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirilip eller bağlanır ve Sübhaneke okunur. İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" deyip doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh" ve tam doğrulunca da "Rabbenâ leke'l hamd" denir. 

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir ve secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulup tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkınca ikinci rekata başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okumadan imam dinlenir. 

İmam sureleri bitirdikten sonra birinci rekattaki gibi rükuya gidişler tekrarlanır. Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek tahiyyata otulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte yüz önce sağa çevrilir "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denir ardından sola çevrilip aynı söz tekrarlanır. Bu selamla birlikte cuma namazının farzı kılınmış olur.

"Allahu  Ekber" denilerek rükuya gidiler. (Anlamı: Allah en büyüktür)

"Subhane Rabbiyel Azim" rükuda 3 kez denir. (Anlamı: Ey büyük Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim)

"Semiallahulimen hamideh" doğrulurken söylenir. (Anlamı: Allah kendisine hamd edenleri işitti.

"Rabbena leke'l-hamd" tam dik durunca söylenir. (Anlamı: Ey Rabbimiz! Her çeşit hamd ancak sanadır)

"Subhane Rabbiye'l-ala" secdeye gidildiğinde 3 defa söylenir. (Anlamı: Ey Yüce Rabbim! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim)

"Esselamu aleykum ve rahmetullah" önce sağ sonra sola baş çevrildiğinde söylenir. (Anlamı: Allah'ın selamı üzerinize olsun)

"Allahumme ente's-selamu ve minke's-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram" namaz bitiminde söylenir. (Anlamı: Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah'ım! Senin şanın çok yücedir.)

Tesbih çekilirken neler söylenir manası

"Subhanallah" (33 kez) Anlamı: Allah noksan sıfatlardan uzaktır.
"Elhamdulillah" (33 kez) Anlamı: Hamd Allah'adır.
"Allahu Ekber" (33 kez)  Anlamı: Allah en büyüktür.
"Amin" dua edildikten sonra söylenir. Amin'in anlamı : Duamı kabul et

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