Cuma mesajları resimli yeni kutlama sözleri sayfası

Resimli cuma mesajları cepten sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Mübarek cuma gününe daha da anlam katacak sevdiklerini mutlu edecek en güncel ve yeni resimli cuma mesajları ve tebrik sözleri haberimizde.

Cuma mesajları resimli yeni kutlama sözleri sayfası

Resimli cuma mesajları cepten sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Mübarek cuma gününe daha da anlam katacak sevdiklerini mutlu edecek en güncel ve yeni resimli cuma mesajları ve tebrik sözleri haberimizde. Resimli cuma mesajları cepten sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte cuma günü okunacak dualar, zikirler ve esmalar ile resimli yeni cuma mesajları;

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Cuma mesajları resimli yeni kutlama sözleri sayfası

Ne ev sahibiyim bu alemde, Nede kiracı… Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz… Yüreğim kıymet bilene emanet… Gerisi rabbime teslimiyet…! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar…
Yüce rabbim..! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi..! Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz..! Hayırlı Nurlu Cumalar…

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Cuma mesajları resimli yeni kutlama sözleri sayfası

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar
Allah’ım şu mübarek cuma günü hürmetine ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak isteyenlere, askerimize, polisimize, halkımıza zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme yarabbi. Görevi başında bizim için canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimizi sen koru ve muzaffer eyle. Ayyıldızlı al bayrağın gölgesinde ezan sesiyle ülkemizi bir ve daim eyle Amin. Ülkemizin şu sıkıntılı zamanında görüşümüz ne olursa olsun derdimiz ülkemiz olsun. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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Cuma mesajları resimli yeni kutlama sözleri sayfası

Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah Allah’ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

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