Cuma mesajları resimli kısa sözler sayfası 2018

Resimli cuma mesajları, 3 Ağustos 2018 en yeni cuma tebrik mesajları ve hadisli cuma kutlamaları haberimizde.

Cuma mesajları resimli kısa sözler sayfası 2018

Resimli cuma mesajları, 3 Ağustos 2018 en yeni cuma tebrik mesajları ve hadisli cuma kutlamaları haberimizde. Müslümanlar için mübarek bir gün olan cuma günü sevdiklerinize yollamak ve onların hayır dualarını almak için sizlere en güzel resimli cuma mesajları kartlarını derledik.

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Cuma mesajları resimli kısa sözler sayfası 2018

Her cuma günü olduğu gibi 3 Ağustos cuma günü de müslüman alemi birbirine en güzel resimli cuma mesajlarını yolluyor. Cuma günü vesileyle Müslümanlar; eşlerine, dostlarına, akrabalarına, yakın çevrelerine resimli Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajlar yolluyor. En yeni 2018 cuma mesajları haberimizde.

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Cuma mesajları resimli kısa sözler sayfası 2018

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.
Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.

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Cuma mesajları resimli kısa sözler sayfası 2018

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler.
Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir.
Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.

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