Cuma mesajları resimli kısa sözler sayfası 2018

Resimli cuma mesajları, 16 Mart 2018 en yeni cuma tebrik mesajları ve hadisli cuma kutlamaları haberimizde.

Cuma mesajları resimli kısa sözler sayfası 2018

Resimli cuma mesajları, 16 Mart 2018 en yeni cuma tebrik mesajları ve hadisli cuma kutlamaları haberimizde. Müslümanlar için mübarek bir gün olan cuma günü sevdiklerinize yollamak ve onların hayır dualarını almak için sizlere en güzel resimli cuma mesajları kartlarını derledik.

117
Cuma mesajları resimli kısa sözler sayfası 2018

Her cuma günü olduğu gibi 16 Mart cuma günü de müslüman alemi birbirine en güzel resimli cuma mesajlarını yolluyor. Cuma günü vesileyle Müslümanlar; eşlerine, dostlarına, akrabalarına, yakın çevrelerine resimli Cuma mesajları, hadisli Cuma mesajlar yolluyor. En yeni 2018 cuma mesajları haberimizde.

217
Cuma mesajları resimli kısa sözler sayfası 2018

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.
Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.

317
Cuma mesajları resimli kısa sözler sayfası 2018

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler.
Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir.
Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro