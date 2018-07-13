Cuma mesajları resimli güncel değişik sözler-2018

13 Temmuz cuma günü için eşinize dostunuza atacağınız en güzel resimli cuma mesajları ve cuma sözleri derlemesi haberimizde. Güncel ve tüm telefonlara uyumlu resimli cuma mesajlarına mutlaka göz atın...

Cuma mesajları resimli güncel değişik sözler-2018

Cuma günü 13 Temmuz en güncel, değişil resimli cuma mesajlarını sizler için bir araya getirdik. Müslümanlar için anlamlı bir gün olan bu cuma günü için en güzel resimli cuma mesajları sizler için bir araya getirdik. Ellerin açıldığı dua kapılarının açık olduğu bu günde siz de sevdiklerinizin dualarında yerinizi almak için onların cumalarını resimli mesajlarla kutlayın.

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Cuma mesajları resimli güncel değişik sözler-2018

Duaların edildiği, hayır dilendiği bu mübarek cuma günü için en güzel resimli mesajları, hadis ve ayetleri sizler için derledik. Sevdiklerinizi akrabalarınıza yollayın, cuma günü hayır dualarını alın.

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Cuma mesajları resimli güncel değişik sözler-2018

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

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Cuma mesajları resimli güncel değişik sözler-2018

Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Cumanız mübarek olsun.

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