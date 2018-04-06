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Cuma mesajları güncel ve yeni resimli sözler-2018

Cuma mesajları güncel ve yeni resimli sözler-2018

Resimli cuma mesajları cepten sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Mübarek cuma gününe daha da anlam katacak sevdiklerini mutlu edecek en güncel ve yeni resimli cuma mesajları ve tebrik sözleri haberimizde. Resimli cuma mesajları cepten sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte cuma günü okunacak dualar, zikirler ve esmalar ile resimli yeni cuma mesajları;

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 08:50 - Güncelleme: 06-04-2018 08:40

Resimli cuma mesajları cepten sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Mübarek cuma gününe daha da anlam katacak sevdiklerini mutlu edecek en güncel ve yeni resimli cuma mesajları ve tebrik sözleri haberimizde.

Ne ev sahibiyim bu alemde, Nede kiracı… Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz… Yüreğim kıymet bilene emanet… Gerisi rabbime teslimiyet…! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar…

Yüce rabbim..! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi..! Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz..! Hayırlı Nurlu Cumalar…

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar
Allah’ım şu mübarek cuma günü hürmetine ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak isteyenlere, askerimize, polisimize, halkımıza zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme yarabbi. Görevi başında bizim için canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimizi sen koru ve muzaffer eyle. Ayyıldızlı al bayrağın gölgesinde ezan sesiyle ülkemizi bir ve daim eyle Amin. Ülkemizin şu sıkıntılı zamanında görüşümüz ne olursa olsun derdimiz ülkemiz olsun. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah Allah’ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

Yaşıyorsan gel şükret, Hiç doğmadan ölen var, İsyan etme dua et, Her şeyi bir gören var, Ne verirsen elinle O gelecek seninle, Kırma kulu dilinle mahşerde bekleyen var, Dökülen bir yapraksın, Bir et, kemik topraksın, Bir gün yok olacaksın, Can alıp can veren var… Selam ve Dua ile hayırlı cumalar…


Her “cuma” bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberimizin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cumamız bayram tadında olsun inşallah.
Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin. (Bakara, 128) Alemlerin efendisine salat-ü selam(a.s.m) ile. Hayırlı Cumalar dua ile.

Kul nafilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis). Sevilen kullardan olmak duasıyla cumanız mübarek olsun.
Önce yollar uzanır Hakka yürümek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.
Rabbim bizleri hizmet kapısından, rahmet nazarından, cennet kokusundan, kendi rızasından mahrum etmesin. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Hayırlı cumalar.
Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısından ver bize Ya Rabbim. Hayırlı nurlu cumalar.
Kalbimiz iman ile, gönlümüz İslam ile, dilimiz Kur'an ile, kulağımız ezan ile, gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun… Hayırlı Cumalar…

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.
Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin membaıdır. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.

Allah'ım, Sen benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım… İşlediğim kötülüklerin şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim… Beni bağışla, zira günahları bağışlayan ancak sensin… Cumamız Mübarek olsun…

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

Rabbim seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

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