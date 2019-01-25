Cuma mesajları en anlamlı hadisli sözler sayfası 25 Ocak 2019

25 Ocak cuma günü arkadaş dost ve akrabalarına gönderebileceğiniz birbirinden güzel resimli cuma mesajları ve dilekleri..

Cuma mesajları en anlamlı hadisli sözler sayfası 25 Ocak 2019

25 Ocak cuma mesajları sizler için haberimizde derledik. Cuma gününde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en anlamlı Cuma mesajları sayfamızda bulabilirsiniz. Ayrıca haberimizde bulunan resimli Cuma mesajları galerisi içinden seçtiklerinizi ister Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesabınızdan paylaşın isterseniz WhatsApp üzerinden gönderin. Mübarek Cuma günü için Peygamber Efendimiz tarafından söylenen hadis-i şerifler ve cuma gecesi veya namazında okuyabileceğiniz dualar haberimizinde içinde yer almaktadır. İşte en özel, en güzel Cuma mesajları…

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Cuma mesajları en anlamlı hadisli sözler sayfası 25 Ocak 2019

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI : Ne ev sahibiyim bu alemde, Nede kiracı… Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz… Yüreğim kıymet bilene emanet… Gerisi rabbime teslimiyet…! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar…
Yüce rabbim..! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi..! Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz..! Hayırlı Nurlu Cumalar…

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Cuma mesajları en anlamlı hadisli sözler sayfası 25 Ocak 2019

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar
Allah’ım şu mübarek cuma günü hürmetine ülkemizin dirliğini, birliğini bozmak isteyenlere, askerimize, polisimize, halkımıza zarar vermek isteyenlere sen fırsat verme yarabbi. Görevi başında bizim için canını ortaya koyan tüm güvenlik güçlerimizi sen koru ve muzaffer eyle. Ayyıldızlı al bayrağın gölgesinde ezan sesiyle ülkemizi bir ve daim eyle Amin. Ülkemizin şu sıkıntılı zamanında görüşümüz ne olursa olsun derdimiz ülkemiz olsun. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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Cuma mesajları en anlamlı hadisli sözler sayfası 25 Ocak 2019

Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah Allah’ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.
Dua et, karanlıklar ışık olsun. Şükret, gönlün huzur bulsun. Tövbe et, Mevlam kabul buyursun. Cumamız hayırlara vesile olsun… Hayırlı Cumalar.
Rabbim nefsimize Celaliyle, kalbimize Cemaliyle, hayatımıza Hikmetiyle, hatalarımıza Rahmetiyle, mahşerde Muhammed’iyle yardım etsin İnşallah. Dualarınız da yer bulmak ümidiyle Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

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