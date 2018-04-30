Cuma hutbesinde hoparlörden böyle siyaset yaptı!

İSTANBUL Ümraniye’de bir camide cuma namazında hocanın yapmış oyduğu konuşma cami hoparlörlerinden canlı yayınlandı. Cuma namazında konuşan hoca, 24 Haziran seçimlerinde usta bir siyasetçiyi aratmayacak şekilde konuştu. Konuşmanın cami dışından yapılan kaydı internette yayınlandı ve sosyal medyada binlence kez görüntülendi. Camilerde siyaset yapılıyor tartışması yeniden alevlendi.

Habere bahis kayıtta hutbeyi yapan hoca, “Bu ülke bu zamana kadar kimseye teslim edilmedi” diyerek sözlerine başlıyor ve milli birlik ve beraberlik çağrısı yapıyor. bununla da yetinmeyerek ‘Halkın en güzel yanıtı bu seçimlerde de bu çevrecilere, bu emperyalist hainlere verecektir diyorum’ değerlendirmesinde bulunarak sözlerine son veriyor.