Cuma hutbesinde hoparlörden böyle siyaset yaptı!

İSTANBUL Ümraniye’de bir camide cuma namazında hocanın yapmış oyduğu konuşma cami hoparlörlerinden canlı yayınlandı. Cuma namazında konuşan hoca, 24 Haziran seçimlerinde usta bir siyasetçiyi aratmayacak şekilde konuştu. Konuşmanın cami dışından yapılan kaydı internette yayınlandı ve sosyal medyada binlence kez görüntülendi. Camilerde siyaset yapılıyor tartışması yeniden alevlendi.

Habere bahis kayıtta hutbeyi yapan hoca, “Bu ülke bu zamana kadar kimseye teslim edilmedi” diyerek sözlerine başlıyor ve milli birlik ve beraberlik çağrısı yapıyor. bununla da yetinmeyerek ‘Halkın en güzel yanıtı bu seçimlerde de bu çevrecilere, bu emperyalist hainlere verecektir diyorum’ değerlendirmesinde bulunarak sözlerine son veriyor.

  • Güncel 30 Nisan 2018 09:23
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Cuma hutbesinde hoparlörden böyle siyaset yaptı! videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • SUSTURAN 30 Nisan 2018 09:34 CHP GELİRSE CAMİLERDE KAPATILIR GEÇMİŞTE ÖRNEĞİ VAR İMAM HAKSIZ SAYILMAZ.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro