  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cuma hutbesinde 'Düğün adabı' uyarıları

Cuma hutbesinde 'Düğün adabı' uyarıları

"Düğün adabı" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu. Hutbede düğün israfından ve gösterişten uzak durulması anlatıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 14:18 - Güncelleme: 20-07-2018 14:18

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelindeki camilerde okunan cuma hutbesinde, "Allah Resulü, yeni evlenen bir sahabiye 'Bir koyunla dahi olsa düğün yemeği ver' şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Ancak asıl maksadı dostlarımızı buluşturmak ve gönül almak olan düğün yemekleri, israf sofralarına, riya, gösteriş ve şatafata dönüşmemelidir." ifadesine yer verildi.

"Düğün adabı" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicretinin ikinci yılında kızı Fatıma ile amcasının oğlu Hazreti Ali'yi evlendirdiği, Hazreti Fatıma'nın çeyizinin bir parça kadife, bir su tulumu ve içi güzel kokulu ızhır otuyla doldurulmuş bir yastıktan ibaret olduğu belirtildi.

Dünyada da ahirette de huzura, mutluluğa, berekete ve cennete ulaştıran kıymetli bir başlangıç olan evliliğin, Allah'ın emri, Hazreti Muhammed'in sünneti olduğu hatırlatılan hutbede, Hazreti Muhammed'in yeni evlenenlere "Allah senin için bu düğünü mübarek eylesin" diye dua ettiği, neşe ve mutluluk içinde yapılan düğünlerde meşru eğlenceye izin verdiği ifade edildi.

Düğünlerin gösterişten uzak, sade, samimi ve mutedil bir şekilde yapılmasının Hazreti Muhammed'in sünneti olduğu aktarılan hutbede, "Zira müminler için hayatın en önemli ölçülerinden biri aşırılıktan sakınmaktır. Kullukta, sevinçte, öfkede, üzüntüde, eğlencede daima dengeli olmaktır. Nitekim 'En bereketli nikah, külfeti en az olanıdır' şeklindeki nebevi ilkeyi unutmak, çoğu zaman maddi ve manevi zararlara neden olmaktadır. Her aşamada gereğinden fazla yapılan düğün harcamaları, günümüzde de aileleri sıkıntıya sokmaktadır." vurgusu yapıldı.  

"Düğün yemekleri israf sofralarına dönüşmemelidir"
Hutbede, evlenmek isteyen gençlerin düğün masraflarının makul ölçüleri aşması sebebiyle zorlandığı, hatta evlilikten uzak durduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Allah Resulü, yeni evlenen bir sahabiye 'Bir koyunla dahi olsa düğün yemeği ver' şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Ancak asıl maksadı dostlarımızı buluşturmak ve gönül almak olan düğün yemekleri, israf sofralarına, riya, gösteriş ve şatafata dönüşmemelidir. Düğün davetlerinde zengin-fakir ayrımı yapılmamasını emreden Peygamberimiz, zenginlerin davet edilip fakirlerin unutulduğu düğün yemeğini 'En kötü yemek' olarak nitelendirmiştir. Mümin olarak bizlere yakışan nikah, nişan, sünnet ve düğün merasimlerinde İslam'ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket etmektir. Mümin, 'Çocukların mutluluğu' bahanesine sığınarak haramlar konusunda gevşeklik göstermez. Mutluluğu ararken aklı uyuşturan alkole, neşeyi hüzne çeviren silaha, mahremiyet sınırlarını ihlale tevessül etmez. Eğlenirken kimsenin hakkına girmez, çevresine rahatsızlık vermez. Allah'ın her an kendisini görüp gözettiğinin farkında olarak yaşar. Sıklıkla düğün yaptığımız, yavrularımızı evlendirdiğimiz bu aylarda mutluluğumuza gölge düşürecek davranışlardan kaçınalım. Maddi tutkulara kapılmadan, zevk ve sefahate dalmadan, lüks ve israfın esiri olmadan düğün yapmaya dikkat edelim."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cuma hutbesinde 'Düğün adabı' uyarıları haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 14:46 Çok güzel hutbe idi ama bunu dinlemesi gereken erkekler değil kızlar,resmen erkeklerin canına ot tıkıyorlar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro