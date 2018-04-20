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Cuma günü sıkıntıdan kurtaran dualar ve esmalar-kaç kere okunmalı?

Cuma günü sıkıntıdan kurtaran dualar ve esmalar-kaç kere okunmalı?

Cuma günü sıkıntıdan borçtan kurtulmak için hangi dualar okunmalıdır. Cuma günü okunacak dualar arasında rızık ve gelir artırmak için edilen duaların yanı sıra beladan hastalıktan kurtulmak için de çekilecek tespihler ve esmalar vardır. Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Cuma günü okunduğunda huzur ve ferahlık veren, vesvesenizi bitirecek dualar ve esmalar haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 10:15 - Güncelleme: 20-04-2018 09:40

Cuma günü okunacak dualar ve Esmalar hangileri? Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde dualar edilmesi tavsiye ediliyor. İmam Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına dahil olur. Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Peki sıkıntısı olanlar cuma günü hangi duaları okunmalı; rızık için, sıkıntıdan kurtulmak için, hastalıktan şifa bulmak için hangi esmalar çekilmeli? İşte bu konudaki dualar;

Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur. Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır. Sabah-akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa okuyun! Bunlar, bütün belâları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir. Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm’i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.

İmam-ı Rabbanî her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-ı şerife getirirdi.

Sıkıntılar için okunacak dualar : Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!

-Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 'İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır'. Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır. La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır. Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır. Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz.

Cuma vakti okunması gereken dua ; -”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”.

Cuma namazından sonra okunacak rızık için dualar :  -Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

Manası : Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir. (Bu duaya edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtaç etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.)

 

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