Cuma günü oruç tutulur mu kandilde oruçlu olmak

Miraç kandili günü oruç tutulup tutulmayacağı merak konusu oldu. Müslümanlar, Miraç kandili için yapılacak dualar ve ibadetlerin yanı sıra Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? sorusuna da cevabını merak ediyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte, bu günlerde oruç tutmanın fazileti hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bazı bilgiler...

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

KANDİLLERDE ORUÇ BİR GÜN SONRA MI TUTULUR: Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER: Bu güne özel bir ibadet şekli olmasa da, Cuma, Arife, Bayram, Kadir, Berat, Miraç, Aşure, Mevlid ve Regaip gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. Miraç gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli.

İşte Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar…

* Kur'an-ı Kerim okunmalı

* Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

* Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

* Allah rızası için namaz kılmalı

* Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

* Allah'ın bağış kapısını çalarak bütün günahlarımızı geçmiş günahları evvela ciddi bir istiğfar etmeli

* Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

* Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

* Dargın ve küskünleri barıştırmalı

* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

* Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli

* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli

* Bu gece Rabbimizle olan ilişkilerimizi ciddi bir şekilde muhasebe etmeliyiz

* İhtiyaç sahipleri ve muhtaç kişilerin ihtiyaçları giderilmeli, sadakalar verilmelidir

* Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

* Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

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