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Cuma günü hastalara okunacak şifa duası-Türkçe meali

Cuma günü hastalara okunacak şifa duası-Türkçe meali

Cuma günü dileklerin kabul olması için okunacak dualar var. Cuma namazından önce olduğu gibi cuma namazı sonrasında da bu duaları okumak gerekir. Peki hangi dualar ve sureler cuma günü okunmalıdır.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 12:00 - Güncelleme: 30-03-2018 12:00

Cuma günü İslam dinindeki 5 kutsal andan biridir ve Cuma günü okunacak dualar ile surelere haliyle çok büyük sevaplar vardır. Cuma namazı saatlerinde dualarla ibadet edenler İmam-ı Gazali’ye göre Allah evliyaları sınıfına katılır. Peki cuma günü okunacak dua ile cuma namazı saatlerinde okunan dilek duaları nasıldır?

İmam Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diyenler evliyalar sınıfına dahil olur. Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma vakti okunacak dualar : Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde dua edilmesi tavsiye ediliyor. -”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”

Cuma namazından sonra okunacak dua : -Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke. Duanın Türkçe anlamı : Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir.

Cuma günü okunacak dualar Hz Ömer'in dilek duası

Bu duaya edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtaç etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.

Cuma günü okunacak dilek duası : Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.

Hasta olanların cuma günü yapacakları zikir: Cumâ günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünyâ düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kerre “Yâ Allahü el-mahmûdü fî fiâlihi” derse, Allahü teâlâ onun hastalığına şifâ verir.

Cuma günü okunacak sureler hangileri? : Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]
Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]
* Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani] * Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani] * Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]

* Cuma günü sabah namazından önce Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni] * Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.

*“Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.” *Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, belâdan, kötü işlerden korur.” * “Kim Âl-i İmrân sûresini cuma günü okursa, güneş batıncaya kadar ona Allahü teâlâ rahmet, melekler de istigfâr ederler.”

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