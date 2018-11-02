Cuma duaları okunacak esmalar hangisi sayısı var mı?

Milyonlarca islam inancına sahip kişilerin en önem verdiği gün cuma geldi. Cuma gününde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar da merak ediliyor. Cuma günü detayları haberimizde.

Cuma günleri İslam alemi için ayrı ve önemli bir yer tutar. Cuma günleri sevdiklerimize gönderdiğimiz Cuma mesajları ile dostlarımıza arkadaşlarımıza güzel dileklerimizi paylaşırız. Cuma günleri huzur, hoşgörü hakimdir. İnananlar Cuma gününün ayrı bir bereketi olduğunu düşünürler. Bu sebeple her hafta bu günü ayrı bir bayram havasında yaşar ve değerlendiriler. Peki Müslümanların bayramı olan cuma gününde yapılacak olan ibadetler ne cuma günü edilecek dualar hangileri? Gelin hep birlikte cuma günü ibadetlerine bakalım.

CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN İBADETLER NELER? Cuma namazı her Müslüman erkeğe farz kılınmıştır. Allahu Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de Cuma namazını şöyle müjdelemiştir;“Ey iman edenler! Cuma günü (ezanla) namaz için çağrıldığınız zaman, derhal Allah’ın zikrine gidin. Alışverişi (işi gücü) bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok zikredin ki (dünya ve ahirette) umduğunuza kavuşasınız (kurtuluşa eresiniz).” Müslüman inancında temizlik imandan gelir. Cuma namazına iştirak edecek her müminin de namazdan evvel bedensel temizliğini yerine getirmesi gerekmektedir. Cuma günü boy abdesti alarak güne başlamak çok faziletlidir. Sonrasında da güzel kıyafetler giymek, kokular sürünmek rivayete göre Peygamber Efendimizin de yerine getirdiği hayırlı amellerdendi. Peygamber Efendimiz, bu konuyla alakalı şöyle buyurmuştur;

“Cuma günü abdest alan mümin ne güzel iş yapmış olur, fakat o gün gusletmek daha faziletli ve sevaptır.” (Ebu Davud, Taharet 130, (354); Tirmizi, Salat 357, (497); Nesai, Cuma 9) Müminin miracı olan dua kulu Allah’a yaklaştırır. Cumayı perşembeden karşılamak çok sevaptır. Mümin Perşembe günü ikindiden Cuma’ya kadar tefekkür hali içinde olmalı, kendini ve yaptıklarını hesaba çekmelidir. Allahu Teâla Kur’an’da şöyle buyurmuştur; “Cuma gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir Müslüman namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile bir şey isteyip duası o saate tesadüf ederse Allah Teâla Hazretleri o kimsenin dileğini verir.” (bk. Nevevi, el-Ezkar, 80; Buhari, Deavat,61)

CUMA GÜNÜ YASİN SURESİ OKUYANLAR... Cuma gününün önemi birçok ayette ve surede belirliyor. İslam dünyasının önde gelen alimlerinden biri olan İsfehani cuma günüyle ilgili şöyle diyor:

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir.