  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Cuma duaları okunacak esmalar hangisi sayısı var mı?

Cuma duaları okunacak esmalar hangisi sayısı var mı?

Cuma günü okunacak dualar neler cuma günü günahları affeden,sildiren dua ne? Günlerin en hayırlısı olan cuma günü geldi. Sizler için cuma günü duaları ve cuma günü yapılacak olan ibadetleri derledik. Müslümaların kutsal günlerinden olan cuma günü Ramazan'ın yaklaşması ile önemine önem kattı. Peki bu mübarek günü nasıl değerlendirmeli, hangi duaları kaç kez okumalıyız?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-11-2018 11:35 - Güncelleme: 02-11-2018 09:35

Milyonlarca islam inancına sahip kişilerin en önem verdiği gün cuma geldi. Cuma gününde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar da merak ediliyor. Cuma günü detayları haberimizde.

Cuma günleri İslam alemi için ayrı ve önemli bir yer tutar. Cuma günleri sevdiklerimize gönderdiğimiz Cuma mesajları ile dostlarımıza arkadaşlarımıza güzel dileklerimizi paylaşırız. Cuma günleri huzur, hoşgörü hakimdir. İnananlar Cuma gününün ayrı bir bereketi olduğunu düşünürler. Bu sebeple her hafta bu günü ayrı bir bayram havasında yaşar ve değerlendiriler. Peki Müslümanların bayramı olan cuma gününde yapılacak olan ibadetler ne cuma günü edilecek dualar hangileri? Gelin hep birlikte cuma günü ibadetlerine bakalım.

CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN İBADETLER NELER? Cuma namazı her Müslüman erkeğe farz kılınmıştır. Allahu Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de Cuma namazını şöyle müjdelemiştir;“Ey iman edenler! Cuma günü (ezanla) namaz için çağrıldığınız zaman, derhal Allah’ın zikrine gidin. Alışverişi (işi gücü) bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok zikredin ki (dünya ve ahirette) umduğunuza kavuşasınız (kurtuluşa eresiniz).”  Müslüman inancında temizlik imandan gelir. Cuma namazına iştirak edecek her müminin de namazdan evvel bedensel temizliğini yerine getirmesi gerekmektedir. Cuma günü boy abdesti alarak güne başlamak çok faziletlidir. Sonrasında da güzel kıyafetler giymek, kokular sürünmek rivayete göre Peygamber Efendimizin de yerine getirdiği hayırlı amellerdendi. Peygamber Efendimiz, bu konuyla alakalı şöyle buyurmuştur;

“Cuma günü abdest alan mümin ne güzel iş yapmış olur, fakat o gün gusletmek daha faziletli ve sevaptır.” (Ebu Davud, Taharet 130, (354); Tirmizi, Salat 357, (497); Nesai, Cuma 9)  Müminin miracı olan dua kulu Allah’a yaklaştırır. Cumayı perşembeden karşılamak çok sevaptır. Mümin Perşembe günü ikindiden Cuma’ya kadar tefekkür hali içinde olmalı, kendini ve yaptıklarını hesaba çekmelidir. Allahu Teâla Kur’an’da şöyle buyurmuştur; “Cuma gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir Müslüman namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile bir şey isteyip duası o saate tesadüf ederse Allah Teâla Hazretleri o kimsenin dileğini verir.” (bk. Nevevi, el-Ezkar, 80; Buhari, Deavat,61)

CUMA GÜNÜ YASİN SURESİ OKUYANLAR... Cuma gününün önemi birçok ayette ve surede belirliyor. İslam dünyasının önde gelen alimlerinden biri olan İsfehani cuma günüyle ilgili şöyle diyor: 
Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Cuma duaları okunacak esmalar hangisi sayısı var mı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro