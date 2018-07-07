Çukur'un yıldızı Akşın, sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

‘Çukur’un 'Akşın’ı İlayda Alişan, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu Bodrum’da açtı. İlayda Alişan, önceki gün sevgilisi ile birlikte Yalıkavak Magi Beach’te görüntülendi. Sevgilisiyle locada bir hayli samimi olan oyuncuyu görenler, “Aman İdris Baba (dizide 'Akçın' karakterinin dedesi) görmesin” şeklinde espri yaptı. Sıcaktan bunalan sevgililer, iskeleden denize gireceği sırada birbirlerine sarıldı. Denizde yaklaşık yarım saat kalan ikili, çıktıktan sonra voleybol oynayarak günü bitirdi.