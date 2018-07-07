Çukur'un yıldızı Akşın, sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

‘Çukur’un 'Akşın’ı İlayda Alişan, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu Bodrum’da açtı. İlayda Alişan, önceki gün sevgilisi ile birlikte Yalıkavak Magi Beach’te görüntülendi. Sevgilisiyle locada bir hayli samimi olan oyuncuyu görenler, “Aman İdris Baba (dizide 'Akçın' karakterinin dedesi) görmesin” şeklinde espri yaptı. Sıcaktan bunalan sevgililer, iskeleden denize gireceği sırada birbirlerine sarıldı. Denizde yaklaşık yarım saat kalan ikili, çıktıktan sonra voleybol oynayarak günü bitirdi.
FİNALDE KATLİAM YAŞANMIŞTI: Çukur’un 11 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan sezon finalinde adeta katliam yaşanmış; Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) dışındaki neredeyse bütün karakterler diziye veda etmişti. Dizinin yeni sezonunda rol alacak ilk ismin ise Berkay Ateş olduğu öne sürülmüştü.
Yeni sezonda Çukur'da devam edip etmeyeceği henüz belli olmayan İlayda Alişan, Bodrum'da sevgilisiyle birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarıyor...
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