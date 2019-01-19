Çukur'un yeni bölümünde sürpriz transfer

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un 49. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'un yayınlanan fragmanındaki 'Kökünüzde ölüm var Yamaç, kökünde ölüm var. Kökünde ölüm olanın dalında da ölüm olur!' diye Yamaç'la konuşan sesin kime ait olduğu merak konusu oldu.

Çukur'un yeni bölümünde sürpriz transfer

Show TV'nin fenomen dizisi Pazartesi akşamaları izleyicileri ekranlara kilitliyor.Yamaç'ın vurulma sahnesi son bölüme damgasını vurmuştu. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan dizi 21 Ocak Cuma günü seyircisiyle buluşacak

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Çukur'un yeni bölümünde sürpriz transfer

Cumali ve Vartolu’nun hesaplaştığı anlar nefes keserken fragmanda duyulan “Kökünüzde ölüm var Yamaç, kökünde ölüm var. Kökünde ölüm olanın dalında da ölüm olur!” sözleri gerilimi yükseltiyor. İntikam için geri dönen Çeto ve Mahsun’un ortalığı savaş alanına çevirdiği, Koçovalıların vurulan Yamaç’a, bunu kimin yaptığını anlamaya çalıştığı tanıtımda, gizemli kişinin “Yaşamak istediğine emin misin?” sorusu merak uyandırırken  'Acaba diziye yeni bir transfer mi oldu?' izleyenleri heyecanlandırdı.

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Çukur'un yeni bölümünde sürpriz transfer

İŞTE ÇUKUR 49. BÖLÜM 2.FRAGMANI

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Çukur'un yeni bölümünde sürpriz transfer

ÇUKUR 49. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç'ın yaşam savaşı verdiği, Selim'in Cumali'ye sert çıktığı, Çukur'da tüm dengelerin alt üst olduğu tanıtımda Çeto ve Vartolu'nun karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltiyor. İkilinin çektiği silahlar gerilimi artırırken, kısa bir aradan sonra ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

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