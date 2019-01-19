Çukur'un yeni bölümünde sürpriz transfer

Cumali ve Vartolu’nun hesaplaştığı anlar nefes keserken fragmanda duyulan “Kökünüzde ölüm var Yamaç, kökünde ölüm var. Kökünde ölüm olanın dalında da ölüm olur!” sözleri gerilimi yükseltiyor. İntikam için geri dönen Çeto ve Mahsun’un ortalığı savaş alanına çevirdiği, Koçovalıların vurulan Yamaç’a, bunu kimin yaptığını anlamaya çalıştığı tanıtımda, gizemli kişinin “Yaşamak istediğine emin misin?” sorusu merak uyandırırken 'Acaba diziye yeni bir transfer mi oldu?' izleyenleri heyecanlandırdı.





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