Çukur'un yayın tarihi belli oldu! Hangi dizi ne zaman yayınlanacak

Çukur, Kadın, Çarpışma, Yasak Elma, Söz, Bizim Hikaye, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Sen Anlat Karadeniz gibi diziler sezon finali gibi bölümlerle yeni yıl tatiline girmişti. Diziler ne zaman yayınlacak.

Çukur'un yayın tarihi belli oldu! Hangi dizi ne zaman yayınlanacak

Özel kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemeleri nedeniyle yerli diziler, ocak ayı başında yayına üç hafta ara verdi. TRT dışında tüm kanallar yılbaşından itibaren dizi yayınlarına üç hafta süreyle ara vermişti. Çekimleri başlayan diziler ekrana dönmeye hazırlanıyor.

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Çukur'un yayın tarihi belli oldu! Hangi dizi ne zaman yayınlanacak

Çukur, Kadın, Çarpışma, Yasak Elma, Söz, Bizim Hikaye, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Bir Zamanlar Çukurova, Sen Anlat Karadeniz gibi diziler sezon finali gibi bölümlerle yeni yıl tatiline girmişti. Diziler, 21 Ocak'tan itibaren ekrana dönmeye başlıyor.Dizilerin yayın tarihleri şöyle:

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Çukur'un yayın tarihi belli oldu! Hangi dizi ne zaman yayınlanacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz: 22 Ocak

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Çukur'un yayın tarihi belli oldu! Hangi dizi ne zaman yayınlanacak

Bir Zamanlar Çukurova: 24 Ocak

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