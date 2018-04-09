Çukur'un Yamaç'ından sevindirici haber

Reytin rekorları kıran Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren oyuncu Aras Bulut İynemli, üç yıldır eski futbolcu Erhan Önal ile eski manken Mine Baysan’ın oyuncu kızları Bige Önal ile flört ediyor. Çiftin üç ay önce ayrıldıkları iddia edilmişti. Ancak aşıklar iki ay önce ‘Martıların Efendisi’ filminin galasına el ele katılıp dedikoduları yalanlamıştı.

ÇİFTTEN SÜRPRİZ KARAR

Uzun zamandır aşk yaşan ünlü çift sürpriz bir karar aldı. Aras Bulut İynemli’nin oynadığı ‘Çukur’ dizisi tatile girince çift evlilik yolunda ilk adımı atacak ve nişanlanacak.