Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli diziye ara verdi Sebebi ise...

Dizide rolü gereği vurulan ve sahnelerinin hepsi hastanede çekilen ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin askerde olduğu süre boyunca daha önceden çekilmiş stok sahnelerle yerinin doldurulacağı da iddialar arasında yerini aldı.

Çukur Dizisi Yamaç (Aras Bulut İynemli) Biyografi: Aras Bulu İymenli, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşayan başarılı oyuncu; Muhteşem Yüzyıl, Maral ve İçerde dizilerinde rol almıştır. Show Tv ekranlarında yayınlanan; baş rolü Dilan Çiçek Deniz ile paylaştığı, kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka, Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi önemli isimlerin bulunduğu Çukur dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaktadır.