Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli diziye ara verdi Sebebi ise...

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin bedelli askerlikten yararlanarak vatani görevini yerine getirmek için askere gideceği iddia edildi.
Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan genç oyuncu Aras Bulut İynemli'nin bedelli askerlikten yararlanacağı bir süredir konuşuluyordu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin önümüzdeki günlerde birliğine teslim olacağı iddia edildi. Ünlü oyuncunun 21 gün fenomen dizi Çukar'a ara vereceği ifade edildi.
Çukur Dizisi Yamaç (Aras Bulut İynemli) Biyografi: Aras Bulu İymenli, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşayan başarılı oyuncu; Muhteşem Yüzyıl, Maral ve İçerde dizilerinde rol almıştır. Show Tv ekranlarında yayınlanan; baş rolü Dilan Çiçek Deniz ile paylaştığı, kadrosunda Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka, Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi önemli isimlerin bulunduğu Çukur dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaktadır.
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