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Çukur'un Vartolu'su kına gecesinde kendinden geçti!

Fenomen dizi Çukur'un 'Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, oyuncu sevgilisi Cansu Tosun'la dünya evine giriyor. Çiftin kına gecesine ait görüntüler, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Gökçe Bahadır, Şebnem Bozoklu, Leyla Lydia Tuğutlu, Ceyda Düvenci mutlu çifti yalnız bırakmadı.

Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun'un kına gecesine yakın arkadaşları Gökçe Bahadır, Şebnem Bozoklu, Leyla Lydia Tuğutlu, Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak da katıldı. Familya dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, yarın Olimpos'ta nikah masasına oturacak.

Çift Cuma akşamı kına gecesi düzenledi. Kına gecesine çiftin yakın arkadaşları Gökçe Bahadır, Şebnem Bozoklu,Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyda Düvenci de katıldı. Gece boyunca yerinde duramayan çiftin mutlulukları gözlerinden okundu. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, daha önce yaptıkları açıklamada 20 Ağustos'ta nikah masasına oturacaklarını belirtmişlerdi.

  • Magazin 11 Ağustos 2018 08:55
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