Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil evleniyor düğün tarihi

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteri ile yıldızı iyice parlayan Erkan Kolçak Köstendil, meslektaşı güzel oyuncu Cansu Tosun ile evleniyor. Sevilen çiftin düğün yeri ve tarihi belli oldu.

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil evleniyor düğün tarihi

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde canlandırdığı Vartolu karakteri ile hafızalara kazınan Erkan Kolçak Köstendil evleniyor! Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Cansu Tosun ile birlikte olan Erkan Kolçak Köstendil'in düğününe dair detaylar belli oldu.

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Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil evleniyor düğün tarihi

Çukur dizisinde Vartolu karakteriyle fenomen haline gelen Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun’un evlilik tarihi belli oldu. Milliyet'in haberine göre; Familya dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Tosun ve Köstendil, 20 Ağustos'ta Olimpos’ta nikah masasına oturacak.


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Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil evleniyor düğün tarihi

Düğün, kız isteme merasimi ve nişan töreninin gerçekleştiği Antalya’da yapılacak. Tosun’un ailesinin yaşadığı Olimpos’taki törene, ikilinin sadece yakın arkadaşlarının katılacağı bildirildi.

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Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil evleniyor düğün tarihi

CANSU TOSUN KİMDİR; Cansu Tosun, 26 Ocak 1988 tarihinde Almanya, Nürnberg‘de doğmuştur. Anne babası Kayseri kökenlidir. Annesi 16 yaşındayken, babası da 22 yaşındayken Almanya’ya göç etmiş. Babası, Nürnberg‘de postane yöneticiliği yapıyor. Annesi ise bir mağazada çalışıyor. Nürnberg Operası’nda 13 yıl bale eğitimi aldı. Ancak liseden sonra yüksek okul eğitimi başlayınca baleyi bırakıp caz ve hip-hop danslarına yöneldi. 4 yaşından beri birçok Alman markası için fotomodellik yaptı ve kaliteli markaların yüzü oldu. Cansu Tosun’un Fırat adında bir erkek ikiz kardeşi vardır. Nürnberg’de lise eğitiminde ticaret üzerine okudu.

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