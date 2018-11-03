Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den şoke eden haber! Artık yürümüyor

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu meslektaşı Furkan Andıç'la ani bir karar alarak yollarını ayırdı. Taz aylarını Amerika’da geçiren, dönüşte Bodrum’dan da birbirinden romantik kareleri gelen çift, önceki gün ilişkilerini noktalama kararı aldı.

Daha geçen hafta İstinye Park’ta kol kola görüntülenen Deniz ile Andıç’ın beklenmedik ayrılık kararı, yakın çevreleri dahil herkesi şaşkına çevirdi. Çiftin, “Artık yürümüyor, böylesi ikimiz için de daha iyi” dediği ve geri adım atmadığı konuşuluyor.