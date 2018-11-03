Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den şoke eden haber! Artık yürümüyor

Show TV'deki Çukur dizisinin Sena'sı Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Furkan Andıç, yaklaşık bir yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini noktaladı. İkilinin ani kararı herkesi şaşkına çevirdi.

Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den şoke eden haber! Artık yürümüyor

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu meslektaşı Furkan Andıç'la ani bir karar alarak yollarını ayırdı. Taz aylarını Amerika’da geçiren, dönüşte Bodrum’dan da birbirinden romantik kareleri gelen çift, önceki gün ilişkilerini noktalama kararı aldı.

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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den şoke eden haber! Artık yürümüyor

Daha geçen hafta İstinye Park’ta kol kola görüntülenen Deniz ile Andıç’ın beklenmedik ayrılık kararı, yakın çevreleri dahil herkesi şaşkına çevirdi. Çiftin, “Artık yürümüyor, böylesi ikimiz için de daha iyi” dediği ve geri adım atmadığı konuşuluyor.

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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den şoke eden haber! Artık yürümüyor

İkili, ‘Ahtapot Gönüllüleri’nin düzenlediği ‘Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe’ kampanyasında ilk kez amatör bir kamera tarafından görüntülenmiş ve birliktelikleri bu şekilde ortaya çıkmıştı.

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Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'den şoke eden haber! Artık yürümüyor

Öte yandan Deniz 2017 Kasım ayında Okan Can Yantır ile birlikteliklerini sonlandırmıştı.

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