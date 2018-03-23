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Çukur'un Elvis'i Saygın Soysal kimdir nereli kaç yaşında dengeleri değitirecek

Çukur'un Elvis'i Saygın Soysal kimdir nereli kaç yaşında dengeleri değitirecek

Show TV'nin reytinglerin zirvesinden inmeyen dizisi Çukur'a Elvis karakteriyle Saygın Soysal dahil oldu. Saygın Soysal'ın canlandıracağı Elvis, dengeleri değiştirecek. Peki Çukur'un Elvis'i Saygın Soysal kimdir nereli kaç yaşında sevgilisi var mı?

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 10:23 - Güncelleme: 23-03-2018 10:23

Show TV'de her pazartesi akşamı reytinglerin zirvesinden düşmeyen Çukur, kadrosunu geliştirmeye devam ediyor. Çukur'un kadrosunu bir yeni oyuncu daha dahil oldu ve işleri değiştireceğe benziyor. Her oyuncunun senaryoyu her şekilde değiştirebileceği Çukur'da Elvis karakterini Saygın Soysal canlandıracak. Peki Çukur'un Elvis'i Saygın Soysal kimdir nereli kaç yaşında Saygın Soysal'ın sevgilisi kim? İşte Çukur'un Elvis'i hakkında her şey...

SAYGIN SOYSAL KİMDİR; Show TV’de ekrana gelen Çukur’un yeni bölümünde kadroya sürpriz bir isim dahil oluyor. Genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, 'Elvis' karakteriyle Çukur’daki dengeleri değiştirmeye geliyor. İlk kez 22. bölümde diziye giren Saygın Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek. Yamaç ile Vartolu’nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal’la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeyi de değiştirecek. Saygın Soysal, “Baykal, gücünü geri kazanacak mı?” sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştırmaya gelecek. Kilit bir role sahip olan Soysal’ın canlandırdığı Elvis’in Yamaç ve İdris’le karşılaşması büyük bir merakla beklenecek.

Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğdu. İki yaşındayken Bursa'ya taşındı. İlkokul bitince de Trabzon'a taşınmışlar. Liseyi Trabzon'da okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünden mezun oldu. 2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte oynamış ve Çavuş Yunus karakterini canlandırdı. 2006 yılında başrollerinde Cansel Elçin, Beren Saat, Okan Yalabık'ın oynadığı "Hatırla Sevgili" adlı televizyon dizisinin kadrosunda yer aldı.

Saygın Soysal , 2013 yılında "Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide Mercan ağa karakterini canlandırdı. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol aldı.  Saygın Soysal , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizede Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.


 

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