Çukurdan tünel çıktı FBI devreye girdi

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletindeki Pembroke Pines şehrindeki vatandaşları, yetkililere yolun ortasında bir çukur oluştuğunu bildirdi. Olay yerine giden ekipler ilginç bir vakayla karşı karşıya geldi.

Yoldaki çukurun sıradan bir obruk olmadığı fark edildi ve devreye Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri girdi.

Yetkililer yerdeki deliğin aslında bir tünel olduğunu ve yakınlarda bulunan Chase Bank isimli banka şubesine ulaşmak için yapıldığını belirtti.

50 METRE UZUNLUĞUNDA

Tünelin yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğinde olduğu belirtilirken, ucunda da bir jeneratör ve çıkan toprağın taşınması için kullanılan küçük bir el arabası bulunduğu açıklandı.

FBI yetkilileri, Amerikan medyasına yaptıkları açıklamada tünel soruşturmasının "soygun girişimi" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Yetkililerden Michael D. Leverock, "Böyle bir şeyi sadece filmlerde gördüm. Ama çukur çok küçüktü. Olayı bir banka soygunu girişimi olarak değerlendiriyoruz. ATM'ye ulaşmaya çalışıyorlardı. Başka bir amaçları olduğunu sanmıyorum" dedi.