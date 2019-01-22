Çukur'dan Nöbet'e transfer oldu Nöbet dizisi Yiğit Alkan kimdir

Bugüne kadar birçok başarılı projede yer alan Saygın Soysal, şimdi de SHOW TV'nin yeni dizisi ‘Nöbet’te Kıdemli Yüzbaşı rolüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz’ın üstlendiği ‘Nöbet’ Şubat'ta SHOW TV’de başlayacak.
Birçok başarılı projede yer alan Saygın Soysal, şimdi de SHOW TV'nin yeni dizisi ‘Nöbet’te Kıdemli Yüzbaşı rolüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Elazığlı ve bugüne kadar fazlasıyla tehlikeli görevde yer almış Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ı canlandıran Saygın Soysal, çekilen aksiyon sahnelerinde göz dolduran usta oyuncu kim? Peki kimdir bu Yiğit Alkan, nereli, kaç yaşında, evli mi hangi dizilerde oynadı?
Son olarak Çukur dizisinde Elvis rolüyle karşımıza çıkan Saygın Soysal kimdir? Hatırla Sevgili, Muhteşem Yüzyıl ve Kara Para Aşk gibi güçlü projelerde kendini gösteren Saygın Soysal aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte, Elvis karakteriyle büyük bir çıkış yakalayacak Saygın Soysal’ın detaylı biyografisi…
SAYGIN SOYSAL KİMDİR?: Saygın Soysal, 21 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
İki yaşındayken Bursa’ya ikamet ettiler. İlkokul eğitimi bitince de Trabzon iline yerleştiler.
Lise eğitimini de Trabzon’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları bölümünde tamamlayarak mezun oldu.
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