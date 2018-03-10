Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Oda TV, Show TV dizisi Çukur'la ilgili bir analizde bulundu. Dizideki o sahnede gizli kameranın amatörce yerleştirildiğinin belirtildiği yazıda FETÖ ilgisi sorgulandı.

İşte o yazı:

Çukur dizisinin FETÖ ile ilgisi var mı

Dizilerde gizli kameralar da haliyle aynı profesyonellikteydi.

Türkiye tarihinin bir dönem sıradan olayıydı.

Her gün gizli bir kamera görüntüsü çıkar, Türkiye aylarca onu konuşurdu.

Muhalif siyasetçiler, askerler, sanatçılar gizli kameralarla tasfiye edilirdi.

Kimse bu kasetleri kim çekiyor, kim piyasaya sürüyor diye sormazdı.

Kaset kaset üstüne bir dönemdi.

Sonra FETÖ deşifre oldu.

Gizli kameraları yerleştirenlerin üstünde polis üniforması olduğu ortaya çıktı.

Gizli kameraların devlet envanterinden satın alındığı anlaşıldı.

Gelelim konumuza...

Çukur dizisinde Selim karakterinin gizli çekim görüntüsü diziye damga vuruyor.

Peki bu görüntüler nereden çekilmiş?

Evdeki duvar saatine yerleştirilen oldukça amatör bir kameradan.

Görüntülere baktığınızda fark ediyorsunuz ki kamera fark edilmeyecek gibi değil.

Duvar saatine delik açılmış, kamera koyulmuş.

Üstelik sık sık bakılan bir eşya olan duvar saatine.

Malum, FETÖ'cü polisler bu işi profesyonel yöntemlerle yaparlar, evdeki televizyonun ekranının arkasına hatta klimanın içine dahi koyarlardı.

Öyle ki itiraflardan anlaşılıyor ki bazen bu eşyalar taşınarak yerleştirme işlemi dışarıda dahi yapılırdı.

Çok dikkatli bakılsa bile sökmeden kamera yakalanamazdı.

Türkiye'nin o dönem dizilerine dahi olay sirayet etmişti.

Dizilerde gizli kameralar da haliyle aynı profesyonellikteydi.

Türkiye bir zamanlar FETÖ dizilerini tartışırken, Çukur dizisindeki bu amatörlüğü görenler "bu dizinin FETÖ ile alakası yok, bu işi hiç bilmiyorlar" dedi.

  • Medya 10 Mart 2018 18:48
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi... videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro