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Çukur'daki Lal Fındık kimdir gerçek adı ne Karakuzular’ın adamı

Çukur'daki Lal Fındık kimdir gerçek adı ne Karakuzular’ın adamı

Çukur dizisi yeni sezona bomba gibi başladı, yeni karakterleri ile dizi her hafta konuşuluyor. Peki Çukur dizisinde oynayan Lal Fındık kimdir, gerçek adı nedir? Diziye yeni katılan Lal Fındık, Karakuzular’ın bir numaralı ismi aynı zamanda Saadet'e bakıyor. Gerçek adı Ramin Nazır olan oyuncu aslen Bakülü.

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Eklenme Tarihi: 15-10-2018 18:25 - Güncelleme: 15-10-2018 18:25

Çukur yeni sezon dizileri arasından her hafta sıyrılmayı başarıyor ve reyting savaşlarında zirveyi kimseye kaptırmıyor. Her hafta farklı oyuncuların göze çarptığı dizide bu hafta ise bir isim çok konuşulacak. Çukur dizisinde Lal Fındık karakterine hayat veren oyuncu Ramin Nazır, dikkatleri üzerine çekecek. Susan, susmuş ve konuşmayan anlamına gelen lal Fındık karakteri bu akşam çok konuşulacak isimlerden biri olacak.

Peki Lal fındık gerçek adıyla Ramin Nazır kimdir? Ramin Nazır adı hakkında pek bilgi olmasa da aslında Ramin Nazır Acayip Tipler programında rol almış. Ayrıca 7 Kocalı Hürmüz filminde ve Artiz Mketebi programında da oyunculuk yapmıştır.

Peki Lal Fındık Çukur dizisinde hangi karakter: Lal Fındık Karakuzular’ın evden sorumlu bakanı. Aynı zamanda Saadet’e göz kulak olur. İçinde bir yerlerde acıma duygusu hala vardır. Belki Karakuzular’ın adamıdır ama hala vicdanını kaybetmemiş, Saadet’e acımakta ve yardım etmektedir. 

RAMİN NAZIR KİMDİR: Ekran önünde pek görünmese de aslında Ramin Nazır tiyatro kökenli bir oyuncu. Aslen Bakü doğumlu olup İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul'da çeşitli tiyatro oyunlarında ve Acayip Tipler programında rol aldı.



Ramin Nezir tiyatro oyuncusu olup son rol aldığı oyunlar Artiz Mektebi ve 7 Kocalı Hürmüz'dür

ÇUKUR 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK: Çukur 38. Bölüm 2. Fragmanı Yayında! Cumali ve Vartolu arasındaki gerilimin giderek arttığı, Cumali’nin Vartolu ve Medet’i suçladığı aksiyon dolu tanıtımda heyecan hız kesmiyor. Ersoy, Ayşe ve Saadet konusunda Karakuzuları uyarırken, Lal Fındık’ın bıçaklı dövüş sahneleri dikkat çekiyor. Ortaya çıkan kişinin, “Bu işi yaparsanız borcunuz silinecek ve ağabeyiniz bırakılacak!”sözleri yeni bir tehlikenin sinyallerini verirken, rehin alınan Cumali’ye neler olacağı merakla bekleniyor.

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