Çukur'da Yamaç ve Vartolu işbirliği! Beyefendi'yi şoke eden plan!

Çukur'un 19 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde, Vartolu’nun dönüşünün bomba etkisi yarattığı Çukur’da Aliço, onu Hale’nin katiline götürecek ipuçlarını bulmaya çalıştı. Saadet, öldü sandığı Vartolu’yu karşısında bulunca gözyaşlarına boğuldu. İkilinin duygu yüklü sahnesi ekran başındakileri derinden etkiledi. Babasının intikamını almak isterken Vartolu’nun, Yamaç’ın kardeşi olduğunu öğrenen Celasun, Yamaç’tan hesap sordu. Selim’in yanına gelen ve kardeşi olduğunu itiraf eden Vartolu’nun hedefinde ise Baykal vardı. Vartolu’nun ölmediğini öğrenince öfkeden deliye dönen Baykal, Emrah ve Nazım’a kardeş olduklarını söyleyerek ikiliye hayatlarının en büyük şokunu yaşattı.

Çukur’daki kayıplarla derinden sarsılan, kendi başına kalarak yaşadıklarını sorgulamak isteyen Yamaç gitarını alarak sahneye çıktı. Bu sırada Yamaç’ın karşısına çıkan Vartolu, Baykal’ı bitirmek ve gidenlerin intikamını almak için Yamaç’a iş birliği teklif etti. İdris, evine dönen Celasun’a babasının ölümünün kendi hatası olduğunu ve intikam almak istiyorsa kendisini öldürmesini söyledi. Nazım’ın yardımıyla güç birliği yapan Yamaç ve Vartolu, planlarını uygulamaya koydu. Vartolu, Baykal’ın maskeli adamları tarafından bir depoya getirildi. Fakat Baykal, korumaları sandığı adamların maskelerini çıkarmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Karşısında Yamaç, Medet ve diğerlerini gören Baykal’ın ava giderken avlandığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.