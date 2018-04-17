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Çukur'da Vartolu'ya büyük sürpriz!

Çukur dizisinin 16 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümü nefesleri kesti. Çukur’un dün akşam ekrana gelen heyecan dolu 25. bölümünde hastaneden çıkarılan Sultan, “Çukur evimiz, Sultan anamız!” sloganları eşliğinde eve getirildi. Yamaç’a çok ağır bir konuşma yapan Sultan, onu bu hale getiren Medet’ten intikamının alınmasını istedi.

Nazım, Çukur’un adamlarının koruduğu mekanları ele geçirmeye başladığı bilgisini Vartolu ile paylaştı. Nazım’ın planıyla mağdur olan Çukur gençleri Vartolu’nun yanına gelecekti. Durumdan haberdar olan Yamaç ve Koçovalılar olayı anlamaya çalışırken Selim, Nazım’ın yanına gitti. Saadet’ten af dileyen Sultan, Salih meselesini tamamen kapatmak için Saadet’i evlendirmek istedi. Karaca’nın doğum gününü kutlamak için büyük bir ziyafet sofrası kuran Koçovalılar uzun bir zaman sonra mutlu aile sofrası etrafında bir araya geldi.

EMRAH'TAN VARTOLU'YA SÜRPRİZ! Laboratuarda zehirlenen adamları hastaneye götüren ve başında bekleyen Medet’i bulan Kemal ile Metin onu Yamaç’a teslim etti. Sultan ile Medet’in yüzleşmesi gerilimi yükseltti. Nazım ve Emrah ile görüşen ve tarafını seçen Vartolu, Aliço’nun onları izlediğinden habersizdi. Emrah’la birlikte evinin önüne gelen Vartolu, Çukur'un adamlarının bir kısmının tarafına geçtiğini gördü. Nazım-Emrah ittifakının içinde yer alan Vartolu bu işten oldukça memnun görünüyordu.

  • Medya 17 Nisan 2018 10:56
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