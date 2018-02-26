Çukur'da Vartolu öldü dediler ama ölmedi böyle ifşa oldu!

Show TV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan fenomen dizi Çukur ile ilgili izleyicinin son dönemde en çok merak ettiği şey, Vartolu öldü mü ölmedi mi? Kimse Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu Sadettin'in ölmediğini düşünüyor. Vartolu ölmemiş olabilir, böyle ifşa oldu...

Çukur'da Vartolu öldü dediler ama ölmedi böyle ifşa oldu!

Çukur izleyin veya izlemeyen son günlerde en çok merak edilenn soru şu 'Vartolu öldü mü ölmedi mi?' Vartolu karakterinin bu kadar ün kazanmasının nedeni başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in başarılı oyunculuğu kuşkusuz. Bu yüzden Çukur izleyicisi onsuz yani Vartolu'suz bir dizi seyretmek istemiyor. Peki Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu öldü mü ölmedi mi? Birazdan görecekleriniz sizi çok şaşırtacak.

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Çukur'da Vartolu öldü dediler ama ölmedi böyle ifşa oldu!

FENA İFŞA OLMUŞ OLABİLİR; Vartolu'nun cenazesinin omuzlarda taşındığı bu sahne izleyenleri şoke etti. Çünkü Vartolu ölmüştü ve kimse bunu beklemiyordu. Şuan için Vartolu ortalarda yok. Ama sosyal medya kullanıcıları hemen bu duruma el koydu. Ve öyle kanıtlarla Vartolu'nun ölmediğini ifşa etti ki şaşıp kalacaksınız... İşte o kanıtlar...

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Çukur'da Vartolu öldü dediler ama ölmedi böyle ifşa oldu!

Önce bu sahneye gideceğiz ama şunu hatırlatalım. Vartolu'nun her zaman bir iddası vardı 'Ben yaşamanın bir yolunu bulurum.' Peki bulmuş mudur? Vartolu bu sahnede bahçede biriyle göz göze geliyor ve manalı bir bakışma oluyor.

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Çukur'da Vartolu öldü dediler ama ölmedi böyle ifşa oldu!

Bakıştığı kişinin, Vartolu'ya ne kadar benzediği aşikar. İyi bir dublör olabilir mi?

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