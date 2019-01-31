Çukur'da sürpriz ayrılık Hayranları yıkıldı

Show TV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Çukur'da 'Ak Kız' lakaplı Akşın karakterine canlandıran güzel oyuncu İlayda Alişan'ın sevilen diziden ayrıldığı iddia edildi. Peki Çukur AK Kız'ı İlayda Alişan kimdir, hangi dizilerde oynadı, yaşı ve kısa biyografisi haberimizde

3 haftalık yılbaşı arasından sonra ekranlara bomba gibi dönen Çukur dizisinde şok bir ayrılık yaşandığı iddia edildi.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ: Dizi ekibi ve genç oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, Alişan'ın son bölümlerde yer almaması bu iddiaları güçlendirdi.