Çukur'da sürpriz ayrılık Hayranları yıkıldı

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Akşın karakterini canlandıran ünlü oyuncu İlayda Alişan'ın, dizeden ayrıldığı iddia edildi. Peki Çukur AK Kız'ı İlayda Alişan kimdir, hangi dizilerde oynadı, yaşı ve kısa biyografisi haberimizde

Çukur'da sürpriz ayrılık Hayranları yıkıldı

Show TV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi Çukur'da 'Ak Kız' lakaplı Akşın karakterine canlandıran güzel oyuncu İlayda Alişan'ın sevilen diziden ayrıldığı iddia edildi. Peki Çukur AK Kız'ı İlayda Alişan kimdir, hangi dizilerde oynadı, yaşı ve kısa biyografisi haberimizde

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Çukur'da sürpriz ayrılık Hayranları yıkıldı

Show TV'de ekranlara gelen Çukur'da Koçovalı ailesinin en küçüğü Akşın karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın yapım ekibiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle diziden ayrıldığı iddia edildi.

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Çukur'da sürpriz ayrılık Hayranları yıkıldı

3 haftalık yılbaşı arasından sonra ekranlara bomba gibi dönen Çukur dizisinde şok bir ayrılık yaşandığı iddia edildi.

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Çukur'da sürpriz ayrılık Hayranları yıkıldı

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ: Dizi ekibi ve genç oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, Alişan'ın son bölümlerde yer almaması bu iddiaları güçlendirdi.

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