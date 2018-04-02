Çukur'da şok gelişme o isim ölecek diziye veda edecek

Show Tv ekranlarında izleyicinin her hafta merak beklediği Çukur dizisinde şoke eden ayrılık. Çukur'da bir isim diziye veda edecek. Herkesi şaşırtan bu haber dizinin yeni bölümünde belli olacak. Peki Çukur'a veda edecek olan o isim kim?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur bu hafta yeni bölümü ile herkesi şaşkına çevirecek. Çukur'dan bomba bir isim ayrılacak. Daha önce ayrılacağı konuşulan bu ismin kim olduğu dizinin yeni bölümü yayınlanmadan kısa bir süre önce belli oldu... Peki Çukur'dan ayrılacak o isim kim? Twitter

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Çukur dizisinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde bir ismin diziye veda edeceği günler öncesinden konuşulmaya başlanmıştı. Medyatava’da Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin yeni bölümüne saatler kala bu kişinin kim olduğu ortaya çıktı.



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Show TV’nin pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Çukur’da bu akşam flaş bir ayrılık yaşanacak. Ay Yapım’ın önümüzdeki sezon da sürecek olan fenomen dizisinde Baykal rolüne hayat veren usta oyuncu Burak Sergen projeye veda edecek. Çukur’da Burak Sergen’in oğlu Komiser Emrah rolünü oynayan Alperen Duymaz için de artık yeni bir dönem başlayacak. Twitter

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