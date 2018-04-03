Çukur'da şarkıdaki o kelime sansürlendi

Sözleri Ömer Hayyam’a ait olan ve Mehmet Güreli tarafından seslendirilen "Kimse bilmez" isimli şarkı, Show TV’nin popüler dizisi Çukur’da sansürlenerek çalındı. Dizide, Ömer Hayyam’ın bir rubaisinden alınan “Bulut geçti, gözyaşları kaldı çimende; gül rengi şarap, içilmez mi böyle günde” sözlerindeki “şarap” kelimesi sansürlendi. Bunun yerine bir süre sessizlik oldu.

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