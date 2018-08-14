Çukur'da öldü fenomen oldu! Bakın Emrah Komiser hangi diziye geçti

ATV'nin reyting rekorları kıran, sezonun tartışmasız en iddialı yapımlarından biri olan ve sezon finalinde senaryo gereği ölerek diziden ayrılan Çukur'un Emrah komiseri Alperen Duymaz'dan yeni haberler var!
Geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizilerden birisi olan Çukur’un sezon finalinde ölen bir karakteri oynayan yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz’ın yeni bir diziyle geleceği haberi gündemde.
KIVANÇ TATLITUĞ İLE BİRLİKTE... Çukur dizisinde Emrah komiser karakterine hayat veren Alperen Duymaz, dizideki rolünün sona ermesinden sonra yeni sezonda Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte kamera karşısına geçmesi bekleniyor.
Show TV’de yayınlanması planlanan dizide adı geçen Alperen Duymaz’ın sürpriz bir karaktere hayat vereceği konuşuluyor.
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