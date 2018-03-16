Çukur'da o sahneleri yok artık dedirtti böyle rezil ettiler

Show TV'nin en çok izlenen dizisi Çukur, artık izleyiciye yok artık dedirtecek hale geldi. Peki neden? Vartolu'nun diziye dönmesinin ardından aşama kaydeden Çukur fena halde eleştiriliyor, yerden yere vuruluyor.

Çukur'da o sahneleri yok artık dedirtti böyle rezil ettiler

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, tüm hızıyla devam ediyor. Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu karakterinin önce ölmüş gibi yapıp yeniden diziye dönmesinin ardından vites arttıran Çukur, öte yandan fena halde eleştiriliyor. Peki Çukur'un eleştirilmesinin nedeni ne? Bu eleştiriler öyle yenilir yutulur cinstenn değil...

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Çukur'da o sahneleri yok artık dedirtti böyle rezil ettiler

Show TV’de Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur dizisinde herkesi düşündüren ilginç bir durum yaşanıyor. İnsan diziyi izlerken ‘Burası neresi acaba?’ diye düşünmeden edemiyor. Neden mi? Nedenini Mesut Yar, Posta’daki köşesinde yazdı.Bakın neler söylüyor?

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Çukur'da o sahneleri yok artık dedirtti böyle rezil ettiler

"Başka sorum yok hakim bey! Çukur” (Show TV) dizisine kral gibi giren Emrah amir koca İstanbul yanarken sahilde martı ve balık besliyor muydu? Evet… Çukur” ahalisi inşaat durdurup, lüks restorandan silahla adam kaldırırken kolluk güçlerinin bir kolu bile ortada yok muydu? Evet…

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Çukur'da o sahneleri yok artık dedirtti böyle rezil ettiler

Güpegündüz kentin orta yerinde bir otoparkın göbeğinde cinayet işlenirken olay yerine polisten önce Yamaç gelip “temizlikçilik” yaptı mı? Evet… Hadi hepsini bırak, koca Haydarpaşa limanında mermiler resital verirken saatler boyu bir polis ya da özel harekat kaskına bile denk gelmedik mi? Evet…



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