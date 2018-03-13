Çukur'da flaş ayrılık! Aliço'yu yıkan ölüm

Çukur dizisinin dün yayınlanan 20. bölümünde Elif Doğan'ın canlandırdığı Hale karakteri Baykal Bey'in adamı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aliço'nun (Rıza Kocaoğlu) gözleri önünde yaşanan saldırı sonrası Hale hayatını kaybetti. Böylece Elif Doğan Çukur dizisine veda etmiş oldu.

HERKESİ GÖZYAŞINA BOĞDU

Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu'nun sahnesi, ekran başındakileri de gözyaşlarına boğdu. Göstermiş olduğu müthiş oyunculukla herkesin takdirini kazanan Aliço'nun aşık olduğu kız için ağlaması yürekleri burktu.