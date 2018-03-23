Çukur'da dengeleri değiştirecek bomba transfer

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ın rol aldığı Çukur'un 22. bölümünde Saygın Soysal, Elvis karakteriyle dengeleri değiştirmeye geliyor.

Çukur'da dengeleri değiştirecek bomba transfer

Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un yeni bölümünde kadroya sürpriz bir isim dahil oluyor. Hatırla Sevgili, Muhteşem Yüzyıl ve Kara Para Aşk gibi Türk televizyon tarihinin ölümsüz dizilerinde rol alan genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna katılıyor. İlk kez 22’nci bölümde izleyici karşısına çıkacak Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek.

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Çukur'da dengeleri değiştirecek bomba transfer

Yamaç ile Vartolu’nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal’la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeleri de değiştirecek. Saygın Soysal, “Baykal, gücünü geri kazanacak mı?” sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştırmaya gelecek. Kilit bir role sahip olan Soysal’ın canlandırdığı Elvis’in Yamaç ve İdris’le karşılaşması büyük bir merakla beklenecek.

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Çukur'da dengeleri değiştirecek bomba transfer

Son olarak Çukur'un 20. bölümünde Elif Doğan'ın canlandırdığı Hale karakteri Baykal Bey'in adamı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aliço'nun (Rıza Kocaoğlu) gözleri önünde yaşanan saldırı sonrası Hale hayatını kaybetti. Böylece Elif Doğan Çukur dizisine veda etmiş oldu.

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Çukur'da dengeleri değiştirecek bomba transfer

Çukur'un 19. bölümünde gerçeği öğrenen İdris Koçavalı, yüzleşmek için Vartolu ile buluştu. Yamaç ise Çukur'un karıştıran ve olayların arkasında olan kişinin Baykal Bey olduğunu fark etti.

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