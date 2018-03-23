Çukur'da dengeleri değiştirecek bomba transfer

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ın rol aldığı Çukur'un 22. bölümünde Saygın Soysal, Elvis karakteriyle dengeleri değiştirmeye geliyor.

Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un yeni bölümünde kadroya sürpriz bir isim dahil oluyor. Hatırla Sevgili, Muhteşem Yüzyıl ve Kara Para Aşk gibi Türk televizyon tarihinin ölümsüz dizilerinde rol alan genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna katılıyor. İlk kez 22’nci bölümde izleyici karşısına çıkacak Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek.

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Yamaç ile Vartolu’nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal’la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeleri de değiştirecek. Saygın Soysal, “Baykal, gücünü geri kazanacak mı?” sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştırmaya gelecek. Kilit bir role sahip olan Soysal’ın canlandırdığı Elvis’in Yamaç ve İdris’le karşılaşması büyük bir merakla beklenecek. Twitter

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Son olarak Çukur'un 20. bölümünde Elif Doğan'ın canlandırdığı Hale karakteri Baykal Bey'in adamı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aliço'nun (Rıza Kocaoğlu) gözleri önünde yaşanan saldırı sonrası Hale hayatını kaybetti. Böylece Elif Doğan Çukur dizisine veda etmiş oldu. Twitter

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