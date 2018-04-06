Çukurca'da hain tuzak! Şehit ve yaralılar var...

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) inflak etmesi sonucu, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit oldu, 1 uzman erbaş da yaralandı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesinin Şentepe üs bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede operasyonda olan askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından döşenen EYP, inflak etti. Meydana gelen patlamada, Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Yaralı uzman erbaş, askeri helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ...

Çukurca'da şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın memleketi Samsun'un Bafra ilçesine ateş düştü. Askeri yetkililer tarafından Sadık Pehlivan'a oğlunun şehit olduğu haberi verildi. Şehidin baba evine dev bir Türk bayrağı asıldı. Şehidin eşi Sevde Pehlivan'ın ise Bursa'da bir yakınlarının yanına gittiği ifade edildi.