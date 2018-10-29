Çukur'a öyle biri transfer oldu ki! O Gizemli karakter ortaya çıktı

SIR ÇÖZÜLÜYOR: Çukur dizisinde İdris Koçovalı'nın gizemli eski sevgilisi olan Meliha karakterini kimin oynayacağı uzun süredir merak konusu olmuştu. Çukur dizisinin ilk bölümünde İdris'in ilk defa söz ettiği Meliha karakterinin sırrı çözülüyor.