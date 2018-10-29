Çukur'a öyle biri transfer oldu ki! O Gizemli karakter ortaya çıktı

Show TV'nin en iddialı dizilerinden biri olan Çukur'a sürpriz bir oyuncu daha katıldı. Meliha'yı canlandıracak olan Şenay Gürler dizinin kadrosuna dahil oldu.

Çukur'a öyle biri transfer oldu ki! O Gizemli karakter ortaya çıktı

Çukur dizisine 40. yeni bölümde ünlü bir oyuncu katıldı. Çukur'da İdris Koçovalı'nın eski sevgilisi Meliha rolünü kimin oynayacağı belli oldu. Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Meliha karakteriyle Çukur dizisine katıldı.

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Çukur'a öyle biri transfer oldu ki! O Gizemli karakter ortaya çıktı

Çukur'da Meliha'nın ortaya çıkmasıyla sürpriz gelişmeler yaşanacak. Show TV'nin Ay Yapım imzalı fenomen dizisi Çukur 40. yeni bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana geldi.

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Çukur'a öyle biri transfer oldu ki! O Gizemli karakter ortaya çıktı

SIR ÇÖZÜLÜYOR: Çukur dizisinde İdris Koçovalı'nın gizemli eski sevgilisi olan Meliha karakterini kimin oynayacağı uzun süredir merak konusu olmuştu. Çukur dizisinin ilk bölümünde İdris'in ilk defa söz ettiği Meliha karakterinin sırrı çözülüyor.

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Çukur'a öyle biri transfer oldu ki! O Gizemli karakter ortaya çıktı

MELİHA ORTAYA ÇIKTI: Çukur'da Meliha'yı kaldığı huzur evinde Selim ve Aliço bulmuştu. Selim uzun süredir Meliha'yı ziyaret ediyordu. Dizinin Pazartesi yayınlanan son bölümünde ise Meliha'yı kimin oynadığı sonunda belli oldu.

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