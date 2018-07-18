Çukura düşen atı saatler sonra böyle kurtardılar!

Çok sayıda metruk bina bulunan Abhazya’da yine farklı görüntüler ortaya çıktı. Başkent Sohum’da yaşanan olayda, bir atın eski bir tamirhane garajının içinde bulunan garaja düştüğünü görenler polisi aradı. Polis ise acil durumlar bakanlığına bağlı ekipleri çağırdı.

KURTARMA OPERASYONU SAATLERCE SÜRDÜ: Olay yerine gelen ekipler, çok dar bir çukurda olan atı kurtarmak için operasyon başlattı. Araçların alt kısımlarının bakımı için kullanılan çukurun içinde kalan at yaralı olduğu için zorlanan ekipler, saatlerce atın kurtarılması için mücadele etti. Önce boynuna ip bağlanarak yukarıya çekilmeye çalışılan at çıkamayınca bu kez birçok halat getirildi.

SENDELEYEREK UZAKLAŞTI: Atın boynuna karın kısmı ve ayaklarına bağlanan ipi, çok sayıda acil durumlar bakanlığı çalışanları çekti. Çok ağır olan at güçlükle çukurdan çıkarıldı. Hafif yaralı olan at, kurtarıldıktan sonra sendeleyerek olay yerinden uzaklaştı.

  • Dünya 18 Temmuz 2018 09:46
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hesibeci 18 Temmuz 2018 10:07 *Bir gün, bir çiftçinin eşeği kuyuya düşer. 🐴* Adam ne yapacağını düşünürken, hayvan saatlerce anırır.,,,En sonunda çiftçi, hayvanın yaşlı olduğunu ve kuyunun da zaten kapanması gerektiğini düşünür ve eşeği çıkartmaya değmeyeceğine karar verir.,,,Bütün komşularını yardıma çağırır. Her biri birer kürek alarak kuyuya toprak atmaya başlarlar.,,,Eşek ne olduğunu fark edince, önce daha beter bağırmaya başlar. Sonra,herkesin şaşkınlığına, sesini keser.,,,Birkaç kürek toprak daha attıktan sonra çiftçi kuyuya bakar. Gözlerine inanamaz. ,,,Eşek, sırtına düşen her kürek toprakla müthiş bir şey yapmakta, toprağı aşağıya silkeleyerek yukarı çıkmasına basamak hazırlamaktadır.!!!Bir sonra, komşular toprak atmaya devam edince, herkesin şaşkınlığı altında eşek, kuyunun kenarından dışarı bir adım atıp, koşarak uzaklaşır..!!!

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