Çukura düşen atı saatler sonra böyle kurtardılar!

Çok sayıda metruk bina bulunan Abhazya’da yine farklı görüntüler ortaya çıktı. Başkent Sohum’da yaşanan olayda, bir atın eski bir tamirhane garajının içinde bulunan garaja düştüğünü görenler polisi aradı. Polis ise acil durumlar bakanlığına bağlı ekipleri çağırdı.

KURTARMA OPERASYONU SAATLERCE SÜRDÜ: Olay yerine gelen ekipler, çok dar bir çukurda olan atı kurtarmak için operasyon başlattı. Araçların alt kısımlarının bakımı için kullanılan çukurun içinde kalan at yaralı olduğu için zorlanan ekipler, saatlerce atın kurtarılması için mücadele etti. Önce boynuna ip bağlanarak yukarıya çekilmeye çalışılan at çıkamayınca bu kez birçok halat getirildi.

SENDELEYEREK UZAKLAŞTI: Atın boynuna karın kısmı ve ayaklarına bağlanan ipi, çok sayıda acil durumlar bakanlığı çalışanları çekti. Çok ağır olan at güçlükle çukurdan çıkarıldı. Hafif yaralı olan at, kurtarıldıktan sonra sendeleyerek olay yerinden uzaklaştı.