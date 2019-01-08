Çukur'a bomba transfer Akın Koçovalı bakın kim

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, kafa karıştıran 15. bölümüyle sezon arası vermişti. Son bölümde Yamaç büyük bir ihanete uğramıştı. Yamaç ormanda beklerken hiç beklemediği anda göğsünde vurulmuş ve vuran kişiyi görünce 'Neden?' diye sormuştu. İkinci kurşunu da yiyen Yamaç, kendinden geçmiş ve yuvarlanarak dereye düşmüştü. 'Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu?' ve 'Yamaç öldü mü?' soruları ise kafaları karıştırmıştı. Çukur'a katıldığı iddia edilen Ekin Koç ise merak konusu oldu?

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