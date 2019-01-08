Çukur'a bomba transfer Akın Koçovalı bakın kim

Show TV'nin sevilen Çukur dizisinde uzun süredir ekranlarda olmayan genç oyuncu Ekin Koç'un Akın Koçovalı karakterini canlandıracağı iddia edildi. Peki Ekin Koç kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevabı ve kısa biyografisi haberimizde

Çukur'a bomba transfer Akın Koçovalı bakın kim

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, kafa karıştıran 15. bölümüyle sezon arası vermişti. Son bölümde Yamaç büyük bir ihanete uğramıştı. Yamaç ormanda beklerken hiç beklemediği anda göğsünde vurulmuş ve vuran kişiyi görünce 'Neden?' diye sormuştu. İkinci kurşunu da yiyen Yamaç, kendinden geçmiş ve yuvarlanarak dereye düşmüştü. 'Çukur'da Yamaç'ı kim vurdu?' ve 'Yamaç öldü mü?' soruları ise kafaları karıştırmıştı. Çukur'a katıldığı iddia edilen Ekin Koç ise merak konusu oldu?

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Çukur'a bomba transfer Akın Koçovalı bakın kim

YAMAÇ'I SELİM'İN OĞLU AKIN MI VURDU?

Sosyal medyada ise araba farının ışığında silüeti görünen kişinin Medet olduğu iddiası ortaya atıldı. Diğer bir ihtimal ise, bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim'in oğlu Akın Koçovalı'nın Yamaç'ı vurduğu şeklinde oldu. Dizide uzun süredir adı geçen ancak bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim'in oğlu Akın Koçovalı yeni bölümlerde yer alacak.

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Çukur'a bomba transfer Akın Koçovalı bakın kim

EKİN KOÇ, AKIN KOÇOVALI MI OLACAK?

Geçtiğimiz sezon finalinde hakkında tüyolar verilen ve izleyicinin zihninde karışıklığa neden olan Akın Koçovalı karakterinin sezon arasından sonra diziye katılacağı öğrenildi. Akın rolü için düşünülen ismin ise son olarak Şampiyon filminde oynayan genç oyuncu Ekin Koç olduğu iddia ediliyor.

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Çukur'a bomba transfer Akın Koçovalı bakın kim

AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ: Dizinin yapımcısından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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