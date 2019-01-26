Çukur'a bir transfer daha Yüzüklü gizemli karakter kim?

Kavga etmeye hazırlanan Çukur çocuklarını engellemek isteyen Vartolu, “Koçovalı mı kesildin başımıza. Sana burada laf düşmez!” sözleriyle büyük bir şok yaşarken, Veysel’in yanına gittiği yüzüklü kişinin kim olduğu merak uyandırdı.

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