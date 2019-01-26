Çukur'a bir transfer daha Yüzüklü gizemli karakter kim?

Çukur 50. yeni bölüm (2. sezon 17. bölüm) 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Çukur 28 Ocak 2019 Pazartesi akşamı Show TV'de yayınlanacak. Peki Veysel'in emirleri aldığı gizemli adam kim?
Kavga etmeye hazırlanan Çukur çocuklarını engellemek isteyen Vartolu, “Koçovalı mı kesildin başımıza. Sana burada laf düşmez!” sözleriyle büyük bir şok yaşarken, Veysel’in yanına gittiği yüzüklü kişinin kim olduğu merak uyandırdı.
Çukur sokaklarında Cumali ve Vartolu’nun bir kez daha karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda silahlar çekiliyor. Vartolu, Cumali’nin “Sen mi duruyorsun Koçovalıların karşısında?” sözleri karşısında altta kalmazken, ikilinin hesaplaşması gerilimi yükseltiyor.
İŞTE ÇUKUR 50.YENİ BÖLÜM 2.FRAGMANI
ÇUKUR’DA NELER OLMUŞTU?
Çukur’un ekrana gelen 2. sezonun 16. bölümünde Vartolu’ya olan öfkesi sönmeyen Cumali, onu mezarlığa götürerek Vartolu’yla karşı karşıya geldi. Geçmişin defterlerini açarak birbirlerine hesap soran ikilinin düellosu tansiyonu yükseltti. Yeniden bir oğlunu kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan İdris’in gelip, “Yamaç vuruldu!” sözü ikisinin ayrılmasını sağladı
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER