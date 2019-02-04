Çukur'a bir transfer daha Oruç Reis kim

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizisi Çukur 2.Sezon 18 son bölümün final sahnesini izleyenleri şoke etti. İdris'in 'Oruç Reis nerde' sorusuna Çeto'dan 'İçerde çıkar birazdan' diyor. İzleyenler ise Oruç Reis kimdir sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki Çukur Oruç Reis kimdir, diziye kim transfer oldu.
Çukur Oruç Reis kim?: Oruç Reis'in kim olduğu henüz belli olmadı. Çukur 2.Sezon 18 son bölümün final sahnesini izleyenleri şoke etti. İdris'in 'Oruç Reis nerde' sorusuna Çeto'dan 'İçerde çıkar birazdan' diyor. İzleyenler ise Oruç Reis kimdir sorusunun cevabı yeni bölümde belli olacak.
Çukur 51.bölüm özeti:: Salih ve Cumali’nin karşı karşıya geldiği anlarda duyulan silah sesi gerilimi yükseltirken, karşılarında Yamaç’ı gören ikili şoke oluyor. İdris’in oğullarına tepkisinin çok sert olduğu, Karakuzuların yeniden harekete geçtiği, Selim’in Yamaç’ı vuran kişinin peşine düştüğü, Sultan ve Meliha yüzleşmesinin nefes kestiği tanıtımda Yamaç’ın, Cumali ve Salih’e, “Size sizden iyi düşman mı olur?” diyerek yere yığıldığı anlar heyecanı yükseltiyor.
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