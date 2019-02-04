Çukur'a bir transfer daha Oruç Reis kim

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizisi Çukur 2.Sezon 18 son bölümün final sahnesini izleyenleri şoke etti. İdris'in 'Oruç Reis nerde' sorusuna Çeto'dan 'İçerde çıkar birazdan' diyor. İzleyenler ise Oruç Reis kimdir sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki Çukur Oruç Reis kimdir, diziye kim transfer oldu.

Çukur Oruç Reis kim?: Oruç Reis'in kim olduğu henüz belli olmadı. Çukur 2.Sezon 18 son bölümün final sahnesini izleyenleri şoke etti. İdris'in 'Oruç Reis nerde' sorusuna Çeto'dan 'İçerde çıkar birazdan' diyor. İzleyenler ise Oruç Reis kimdir sorusunun cevabı yeni bölümde belli olacak.