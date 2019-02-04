Çukur'a bir transfer daha Oruç Reis kim

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 2.Sezon 18 son bölümün final sahnesini izleyenleri şoke etti. İdris'in 'Oruç Reis nerde' sorusuna Çeto'dan 'İçerde çıkar birazdan' diyor. İzleyenler ise Oruç Reis kimdir sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki Çukur Oruç Reis kimdir, diziye kim transfer oldu.

Çukur'a bir transfer daha Oruç Reis kim

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizisi Çukur 2.Sezon 18 son bölümün final sahnesini izleyenleri şoke etti. İdris'in 'Oruç Reis nerde' sorusuna Çeto'dan 'İçerde çıkar birazdan' diyor. İzleyenler ise Oruç Reis kimdir sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki Çukur Oruç Reis kimdir, diziye kim transfer oldu.

15
Çukur'a bir transfer daha Oruç Reis kim

Çukur Oruç Reis kim?: Oruç Reis'in kim olduğu henüz belli olmadı. Çukur 2.Sezon 18 son bölümün final sahnesini izleyenleri şoke etti. İdris'in 'Oruç Reis nerde' sorusuna Çeto'dan 'İçerde çıkar birazdan' diyor. İzleyenler ise Oruç Reis kimdir sorusunun cevabı yeni bölümde belli olacak.

25
Çukur'a bir transfer daha Oruç Reis kim

Çukur 51.bölüm özeti:: Salih ve Cumali’nin karşı karşıya geldiği anlarda duyulan silah sesi gerilimi yükseltirken, karşılarında Yamaç’ı gören ikili şoke oluyor. İdris’in oğullarına tepkisinin çok sert olduğu, Karakuzuların yeniden harekete geçtiği, Selim’in Yamaç’ı vuran kişinin peşine düştüğü, Sultan ve Meliha yüzleşmesinin nefes kestiği tanıtımda Yamaç’ın, Cumali ve Salih’e, “Size sizden iyi düşman mı olur?” diyerek yere yığıldığı anlar heyecanı yükseltiyor.

35
Çukur'a bir transfer daha Oruç Reis kim

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro