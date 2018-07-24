Çukur ve Diriliş Ertuğrul kaçıncı oldu? İşte en çok kazanan Türk dizileri!

Türk dizi sektörünün nabzını tutan Forbes dergisi, 2017-2018 sezonunda en fazla ciro yapan Türk dizilerini açıkladı. Aras Bulut İynemli'nin başrolde olduğu Çukur dizisi listenin zirvesinde yer aldı. En çok kazanan ikinci dizi İstanbullu Gelin olurken, üçüncü sırayı ise dört sezondur ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Diriliş Ertuğrul kaptı. İşte Medya Takip Merkezi (MTM)’nin, son yıllarda büyük ivme kazanan Türk dizileri ile ilgili yaptığı araştırmanın detayları…
EN MALİYETLİ YAPIM ÇUKUR: Eylül ayında başlayan ve Haziran ayında sona eren sezon boyunca, diziler arasında en yüksek ciroya sahip iş, 58 milyon 282 bin TL ile Çukur oldu. Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Dilan Çiçek Deniz ve Ercan Kesal’ın rol aldığı dizide geçen replikler, sezon finalinden sonra da sosyal medyada paylaşılmaya devam etti.
Hayranlarının yeni bölümlerini merakla beklediği Çukur ile ilgili MTM’nin yaptığı Eylül - Haziran aylarını kapsayan medya araştırmasında dizi, listenin üst sırasında yer aldı. Dizinin, dönem boyunca 18 bin 191 haberle medyada konuşulduğu tespit edildi.
SEZONUN EN KAZANÇLI BİR DİĞER DİZİSİ İSTANBULLU GELİN: Star TV’de Özcan Deniz ve Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin, sezona damgasını vuran
diziler arasındaydı. 51 milyon 455 bin 500 TL ile en yüksek ciroya sahip ikinci dizi olan İstanbullu Gelin’in medyada 14 bin 144 haberle yer aldığı görüldü.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER