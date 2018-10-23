Çukur son bölümde Yamaç'a Vartolu ve Medet şoku!

Çukur dizisinin 39. yeni bölümü 22 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana geldi. Çukur'u Karakuzular'dan temizlemek isterken başları Afganistanlı aşiretle belaya giren Yamaç, Vartolu ve Cumali tuzağa düştü. Cumali ve Karakuzular'ın lideri Çeto, Afgan aşiret tarafından rehin alındı. Reşit Fazlullah Cumali ve Çeto'nun canlarını bağışlamak karşılığında, Koçovalı ve Karakuzular'dan aşiret lideri olan Seyfettin Kadı'yı öldürmelerini istedi. İki düşman grup, bilmeden de olsa aynı hedef için saldırıya geçti.

Çukur son bölüm final sahnesinde ise, Yamaç, Medet'in dediği kulübeye gidiyor. Gizli bir geçit bulan Yamaç yolun sonunda Seyfettin Kadı ile karşılaşıyor. Yamaç, Seyfettin Kadı'nın elinde Vartolu ve Medet'i buluyor. Eğer Yamaç, Seyfettin Kadı'nın oğlunu getirmezse Vartolu ve Medet'in öleceğini öğreniyor. İşte Çukur'un final sahnesi..