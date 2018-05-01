Çukur son bölümde Vartolu Yamaç'ı alevlerin içinden kurtardı!

Çukur dizisinin 30 Nisan Pazartesi yayınlanan 27. bölümünde, Koçovalıların silah deposunu yakan Vartolu, kardeşi Yamaç'ın yangında mahsur kaldığını görünce hayatını riske atıp depoya daldı. Çukur dizisinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşandı. Vartolu, Koçovalı ailesinin silah deposunu patlattı. Çıkan yangını söndürmek için kardeşi Yamaç'ın depoya girdiğini gören Vartolu son anda harekete geçti. Yamaç, depodaki yangında alevler arasında mahsur kalmıştı. Vartolu, Yamaç'ı orada yalnız bırakmadı. Onu yangından kurtardı. Vartolu'nun Yamaç'ı kurtardığını gören mahalleli alkışlarla Vartolu'yu karşıladı. Yamaç'ı kurtaran Vartolu'ya Çukur halkı teşekkürü bir borç biliyor. Paşa Vartolu' ya büyüksün diyerek, olmasaydın Yamaç ölürdü dedi. Vartolu'ya yangın sırasında neden orada olduğunun hesabını sordu. Bütün mahalleli Yamaç'ı kurtardığı için teşekkür etti.