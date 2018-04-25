Çukur setine uyuşturucu şoku! Operasyonda neler çıktı neler

Show TV'nin Çukur dizisi ile özdeşleşen 'Çukur Mahallesi'nin de, helikopter operasyon yapıldı. Polisin operasyonda ele geçirdikleri ise görenlerin ağzını açık bıraktı.

Çukur setine uyuşturucu şoku! Operasyonda neler çıktı neler

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisi, hem kendisi fenomen oldu hem de parçalarını fenomen yaptı. Onlardan biri de Çukur'un çekildiği mahalle. Show TV'nin Çukur dizisi ile özdeşleşen 'Çukur Mahallesi'nin de, helikopter operasyon yapıldı. Polisin operasyonda ele geçirdikleri ise görenlerin ağzını açık bıraktı.

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Çukur setine uyuşturucu şoku! Operasyonda neler çıktı neler

İSTANBUL Narkotik polisi, aralarında Bahçelievler ve Fatih'in bulunduğu bir çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Çukur setine uyuşturucu şoku! Operasyonda neler çıktı neler

Narkotik polisinin girdiği adreslerden biri de Fatih ilçesi Cibali Mahallesi'ndeki Araplar Sokak'tı. 3 katlı binanın çatı katına giren polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda bir tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

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Çukur setine uyuşturucu şoku! Operasyonda neler çıktı neler

Show TV'de yayınlanan Çukur isimli dizinin çekimlerinin yapıldığı mahalle de operasyon yapılan semtlerden biri.

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